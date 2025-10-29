ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 45/25

Woche 45/25 So., 2.11. 17.05 sportstudio live Handball-Länderspiel Deutschland - Island . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Sören Christophersen Fr., 7.11. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Macht der Wünsche Woche 46/25 Fr., 14.11. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Warum uns Horror fasziniert Woche 47/25 Sa., 15.11. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Neue Folgen (VPS 5.29/HD/UT) Grisu - Der kleine Drache Der Schatz des Kraken 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Überraschung mit Tomaten 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 ____________________________ zu Sa., 15.11. 5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Grisu und der Baby-Kumpel 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Die fliegende Vogelscheuche 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 6.15 Simon Superhase (VPS 6.20) 6.25 Minus Drei und die wilde Lucy 6.35 Minus Drei und die wilde Lucy 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) (Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen. "Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.) Woche 48/25 Sa., 22.11. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT) Der Geist der Rosa Höhle 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Das duftende Geschenk 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 ____________________________ zu Sa., 22.11. 5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Manchmal geht’s schief 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Weiter so, Grisu! 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 6.15 Simon Superhase (VPS 6.20) 6.25 Minus Drei und die wilde Lucy 6.35 Minus Drei und die wilde Lucy 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) (Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen. "Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.) So., 23.11. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.35 Uhr beachten: 5.35 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.34/HD/UT) Ding-Dong 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 5.45 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Was für ein Kuddelmuddel 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "Malory Towers" um 5.35 Uhr entfällt.) Woche 48/25 Fr., 28.11. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/UT) UEFA Nations League der Frauen Deutschland - Spanien Finale/Hinspiel Übertragung aus Kaiserslautern Kommentatorin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss In der Halbzeitpause: gegen 21.15 heute journal (VPS 22.00/HD/UT) Wetter Moderation: Marietta Slomka 22.40 heute-show (VPS 22.30) 23.10 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00) 23.40 aspekte (VPS 23.30) 0.25 heute journal update (VPS 0.15) 0.40 Täterjagd in Spanien (VPS 0.30) 1.25 Terra X History (VPS 1.15) Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West ______________________________ zu Fr., 28.11. 2.10 Terra X (VPS 2.00) Expedition Anden 2.55 Terra X (VPS 2.45) Das Uhrwerk des Lebens 3.40 Alice im Weihnachtsland (VPS 3.30) 5.10- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 Die Serie "Jenseits der Spree" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 5.12. Abseits Fr., 12.12. Im Spiegel der Tod Fr., 19.12. Eine muss sterben Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.15 Uhr verschiebt sich wie folgt: Fr., 5.12. Fremde Träume Fr., 12.12. Der dunkle Begleiter Fr., 19.12. Lucky Woche 49/25 Sa., 29.11. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT) Die Affenbrüder 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Grisu geht seinen Weg 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Steve Middleton, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Fluglehrer Grisu 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody Regie: Andrè Bergs Frankreich 2023 ___________________________ zu Sa., 29.11. 6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Grisu im roten Bereich 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle Regie: Andrè Bergs Frankreich 2020 6.15 Simon Superhase (VPS 6.20) 6.25 Minus Drei und die wilde Lucy 6.35 Minus Drei und die wilde Lucy 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) (Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen. "Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.) Woche 50/25 Sa., 6.12. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Grisu - Der kleine Drache (VPS 5.29/HD/UT) Drachen in Drachenstadt 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2020 5.40 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Die Drachen-Vase 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano Regie: Andrè Bergs Frankreich 2020 5.50 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Grisubot 3000 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano Regie: Andrè Bergs Frankreich 2020 _____________________________ zu Sa., 6.12. 6.05 Grisu - Der kleine Drache (HD/UT) Die Feuerwehrtorte 3D-Animationsserie Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara Musik: Guillaume Poyet Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé Regie: Andrè Bergs Frankreich 2020 6.15 Simon (VPS 6.20) 6.25 Minus Drei und die wilde Lucy 6.35 Minus Drei und die wilde Lucy 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) (Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen. "Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)

