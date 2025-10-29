PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 45/25

Mainz (ots)

Woche 45/25

So., 2.11.

17.05     sportstudio live
          Handball-Länderspiel
          Deutschland - Island
          . . .
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: Sören Christophersen


Fr., 7.11.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Macht der Wünsche



Woche 46/25

Fr., 14.11.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Warum uns Horror fasziniert



Woche 47/25

Sa., 15.11.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:

 5.30     Neue Folgen   (VPS 5.29/HD/UT)
          Grisu - Der kleine Drache   
          Der Schatz des Kraken
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 5.40     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Überraschung mit Tomaten
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

____________________________







zu Sa., 15.11.

 5.50     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Grisu und der Baby-Kumpel
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 6.05     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Die fliegende Vogelscheuche
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 6.15     Simon Superhase   (VPS 6.20)

 6.25     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.35     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.45     Meine Freundin Conni   (VPS 6.50)

(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)



Woche 48/25

Sa., 22.11.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:

 5.30     Grisu - Der kleine Drache   (VPS 5.29/HD/UT)
          Der Geist der Rosa Höhle
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 5.40     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Das duftende Geschenk
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

____________________________







zu Sa., 22.11.

 5.50     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Manchmal geht’s schief
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 6.05     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Weiter so, Grisu!
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 6.15     Simon Superhase   (VPS 6.20)

 6.25     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.35     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.45     Meine Freundin Conni   (VPS 6.50)

(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)

 

So., 23.11.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.35 Uhr beachten:

 5.35     Grisu - Der kleine Drache   (VPS 5.34/HD/UT)
          Ding-Dong
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 5.45     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Was für ein Kuddelmuddel
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.35 Uhr entfällt.)



Woche 48/25

Fr., 28.11.

Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     sportstudio live   (VPS 20.14/fub/HD/AD/UT)
          UEFA Nations League der Frauen
          Deutschland - Spanien
          Finale/Hinspiel
          Übertragung aus Kaiserslautern
          Kommentatorin: Claudia Neumann
          Moderation: Sven Voss

          In der Halbzeitpause:
          gegen 21.15 heute journal (VPS 22.00/HD/UT)
                      Wetter
                      Moderation: Marietta Slomka

22.40     heute-show   (VPS 22.30)

23.10     ZDF Magazin Royale   (VPS 23.00)

23.40     aspekte   (VPS 23.30)

 0.25     heute journal update   (VPS 0.15)

 0.40     Täterjagd in Spanien   (VPS 0.30)

 1.25     Terra X History   (VPS 1.15)
          Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West

______________________________







zu Fr., 28.11.

 2.10     Terra X   (VPS 2.00)
          Expedition Anden

 2.55     Terra X   (VPS 2.45)
          Das Uhrwerk des Lebens

 3.40     Alice im Weihnachtsland   (VPS 3.30)

 5.10-    hallo deutschland   (VPS 5.00)
 5.30


Die Serie "Jenseits der Spree" um 20.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr.,  5.12.     Abseits
Fr., 12.12.     Im Spiegel der Tod
Fr., 19.12.     Eine muss sterben


Die Serie "SOKO Leipzig" um 21.15 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Fr.,  5.12.     Fremde Träume
Fr., 12.12.     Der dunkle Begleiter
Fr., 19.12.     Lucky



Woche 49/25

Sa., 29.11.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:

 5.30     Grisu - Der kleine Drache   (VPS 5.29/HD/UT)
          Die Affenbrüder
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Nicola Peirano, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 5.40     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Grisu geht seinen Weg
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Steve Middleton, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

 5.50     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Fluglehrer Grisu
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Jacqueline Moody
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2023

___________________________



zu Sa., 29.11.

 6.05     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Grisu im roten Bereich
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé, Capucine Dewalle
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2020

 6.15     Simon Superhase   (VPS 6.20)

 6.25     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.35     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.45     Meine Freundin Conni   (VPS 6.50)

(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)



Woche 50/25

Sa., 6.12.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 5.30 Uhr beachten:

 5.30     Grisu - Der kleine Drache   (VPS 5.29/HD/UT)
          Drachen in Drachenstadt
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2020

 5.40     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Die Drachen-Vase
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2020

 5.50     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Grisubot 3000
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Andrea Marchetti, Maria Chiara Oltolini, Franck Salomé, Nicola Peirano
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2020

_____________________________







zu Sa., 6.12.

 6.05     Grisu - Der kleine Drache   (HD/UT)
          Die Feuerwehrtorte
          3D-Animationsserie

          Schnitt: Federico Faccini, Terence Ferrara
          Musik: Guillaume Poyet
          Buch: Nicolas Sedel, Fernando Worcel, Franck Salomé
          Regie: Andrè Bergs
          Frankreich 2020

 6.15     Simon   (VPS 6.20)

 6.25     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.35     Minus Drei und die wilde Lucy

 6.45     Meine Freundin Conni   (VPS 6.50)

(Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.
"Malory Towers" um 5.30 und 5.55 Uhr entfallen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren