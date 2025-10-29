ZDF

"Terra X: Harald Lesch … und die Wahrheit über UFOs" im ZDF

Nie zuvor gab es so viele UFO-Sichtungen wie in den letzten Jahren. 2025 soll es zudem erstmals gelungen sein, Leben auf einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nachzuweisen. Was steckt dahinter? Werden wir bald echten Aliens begegnen? In "Terra X: Harald Lesch … und die Wahrheit über UFOs" geht der Astrophysiker und "Terra X"-Moderator auf Spurensuche und klärt, was Mythen und was Fakten sind – im ZDF-Streaming ab Freitag, 31. Oktober 2025, 8.00 Uhr, fünf Jahre verfügbar und im ZDF am Dienstag, 4. November 2025, 22.45 Uhr, zu sehen.

Außerirdisches Leben: Mikroben statt Aliens

Die Planetenforschung steht vor einem historischen Sprung: Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops haben Astronomen auf dem 124 Lichtjahre entfernten Exoplaneten K2-18b Gase gefunden, die eigentlich nur von Lebewesen produziert werden können. Noch nie war die Menschheit dem Nachweis außerirdischen Lebens so nah. Wahrscheinlich ist jedoch, dass es sich dabei um Bakterien oder andere Mikroben handelt. Wissenschaftlich wäre allein das eine Sensation. Gewissheit erhofft sich die Forschung von der neuesten Teleskopgeneration: In der Atacama-Wüste in Chile entsteht das Extremely Large Telescope (ELT), das ferne Exoplaneten mit nie dagewesener Präzision nach Lebensspuren durchsuchen soll. Und auch der Mars bleibt im Fokus der Wissenschaft.

UFO-Sichtungen: Weltraumschrott und Satelliten

Erklärungen für die vielen UFO-Sichtungen in Deutschland will das Centrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (CENAP) finden: Rund um die Uhr arbeitet CENAP an der Aufklärung solcher Himmelserscheinungen und deckt verblüffende Ursachen auf. Doch nicht jede Sichtung lässt sich einfach entzaubern. Fakt ist, dass im All immer mehr los ist: Satelliten und Weltraumschrott verändern den Blick auf den Nachthimmel. Leuchtende Satellitenketten werden leicht für UFOs gehalten – und zum Problem für die Forschung und sogar für das Klima.

Zwischen neuester Wissenschaft und außergewöhnlichen Bildern taucht Harald Lesch tief in das Thema ein – und versucht Klarheit in den Kosmos der erklärlichen und unerklärlichen Phänomene zu bringen.

Die Sendung wird in wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Mainz, 29. Oktober 2025

