ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 44/25

Mainz (ots)

Woche 44/25 Mi., 29.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Gehackt, geknackt, geklaut (HD/UT) Die geheimen Tricks der Automafia Film von Ibar Aibar, Solène Oeino, Glenn L'Yvonnet Deutschland 2025 Im Streaming: 29. Oktober 2025, 18.00 Uhr bis 28. Oktober 2027 Woche 45/25 Sa., 1.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Rentnerglück Bulgarien Leben für die Hälfte Film von Enrico Demurray und Charlotte Gerling Deutschland 2025 Im Streaming: 31. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 31. Oktober 2030 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 2.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)

