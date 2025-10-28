PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 44/25

Mainz (ots)

Woche 44/25

Mi., 29.10.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Gehackt, geknackt, geklaut   (HD/UT)
          Die geheimen Tricks der Automafia 
          Film von Ibar Aibar, Solène Oeino, Glenn L'Yvonnet
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 29. Oktober 2025, 18.00 Uhr bis 28. Oktober 2027



Woche 45/25

Sa., 1.11.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Rentnerglück Bulgarien
          Leben für die Hälfte
          Film von Enrico Demurray und Charlotte Gerling
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 31. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 31. Oktober 2030

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 2.11.2025, 5.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren