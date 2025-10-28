ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung/ Woche 48/25

Montag, 24.11.

Woche 48/25 Montag, 24.11. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 15.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 „Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Das Geheimnis der Schrumpfköpfe“ entfällt (weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen beachten: 16.30 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Sandby Borg Großbritannien 2019 „Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Garten Eden“ entfällt 17.15 Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches Großbritannien 2024 18.00 Aufstieg und Fall der Minoer Das Geheimnis der Priesterinnen Deutschland 2025 „Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Turmbau zu Babel“ entfällt (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)

