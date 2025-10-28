PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo Änderungsmitteilung/ Woche 48/25
Montag, 24.11.

Mainz (ots)

Woche 48/25 
Montag, 24.11. 

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 

 15.00	 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte
	 Die verlorenen Schätze Ninives
	 Großbritannien 2018

	„Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Das Geheimnis der 	Schrumpfköpfe“ entfällt 
(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)

Bitte Programmänderungen beachten: 
 16.30	 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte
	 Die Toten von Sandby Borg
	 Großbritannien 2019

	„Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Garten Eden“ entfällt
 
 17.15	 Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches
	 Großbritannien 2024


 18.00	 Aufstieg und Fall der Minoer
	 Das Geheimnis der Priesterinnen
	 Deutschland 2025

	„Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Der Turmbau zu Babel“ entfällt

                                                                                 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

