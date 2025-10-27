PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 16. November 2025, 18.55 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Der Verein GENETY fördert Kinder und Jugendliche – besonders die mit Fluchterfahrung. Diesmal begleitet Rudi Cerne ukrainische Teenager beim Dreh ihres eigenen Musikvideos.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

