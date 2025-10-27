ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 16. November 2025, 18.55 Uhr
Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche
Mainz (ots)
ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 16. November 2025, 18.55 Uhr Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche
Der Verein GENETY fördert Kinder und Jugendliche – besonders die mit Fluchterfahrung. Diesmal begleitet Rudi Cerne ukrainische Teenager beim Dreh ihres eigenen Musikvideos.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell