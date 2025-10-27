ZDF

Sex – reine Kopfsache? – Zwei neue Folgen "Terra Xplore" im ZDF mit Leon Windscheid

Sex ist nicht nur eine körperliche Angelegenheit –auch der Kopf spielt eine wichtige Rolle. In zwei neuen Folgen der ZDF-Reihe "Terra Xplore" will Psychologe Leon Windscheid wissen, warum Frauen seltener zum Orgasmus kommen und manche Männer im Bett Angst haben, nicht gut genug zu sein. Offen, wissenschaftlich fundiert und mit persönlichen Geschichten zeigt "Sex – reine Kopfsache?", wie sehr Lust und Leistungsdruck mit gesellschaftlichen Erwartungen und Kommunikation zusammenhängen. Beide Folgen stehen ab Montag, 27. Oktober 2025, im ZDF-Streaming-Portal. Im ZDF sind die Sendungen sonntags, ab 9. November 2025, 17.15 Uhr, zu sehen.

Orgasm Gap: Wie Frauen kommen

In der ersten Folge geht Psychologe Leon Windscheid der Frage nach, warum Frauen beim Sex seltener zum Orgasmus kommen als Männer. Gemeinsam mit Podcasterin Leila Lowfire und Sexualwissenschaftlerin Dr. Laura Hatzler von der Charité beleuchtet er medizinische, psychologische und gesellschaftliche Aspekte weiblicher Lust. Eine große Studie zeigt: Während 95 Prozent der Männer regelmäßig zum Orgasmus kommen, sind es bei Frauen nur 65 Prozent. Ein Sozialexperiment verdeutlicht, wie wichtig offene Kommunikation für erfüllte Sexualität ist (im ZDF am Sonntag, 9. November 2025, um 17.15 Uhr).

Bin ich gut im Bett? Was Männern Druck macht

Die zweite "Terra Xplore"-Folge nimmt den Leistungsdruck unter die Lupe, dem Männer beim Sex ausgesetzt sind. Leon Windscheid spricht mit Betroffenen wie Max, der durch gesellschaftliche Erwartungen in Selbstzweifel geriet und Erektionsprobleme bekam. Sexualpsychologe Dr. Christoph J. Ahlers erklärt, wie Rollenmuster und Pornografie das männliche Selbstbild beeinflussen. Ein Experiment mit jungen Männern zeigt: Auch wer stereotype Vorstellungen kritisch sieht, bleibt oft nicht frei von ihrem Einfluss (im ZDF am Sonntag, 16. November 2025, um 17.15 Uhr).

Die Sendungen werden mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

