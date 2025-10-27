ZDF

Das ZDF auf dem SILBERSALZ Festival 2025 in Halle

Mainz

Das ZDF hautnah erleben: Beim SILBERSALZ Science & Media Festival präsentiert sich das ZDF von Mittwoch, 29. Oktober 2025, bis Sonntag, 2. November 2025, mit einem Stand und insgesamt elf Sessions. In Halle (Saale) vor Ort sind für das ZDF unter anderen Mai Thi Nguyen-Kim, Hannah Emde, Mirko Drotschmann, Özden Terli und Eric Mayer.

Prof. Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft und Kuratoriumsmitglied von SILBERSALZ: "Wissenschaft relevant und unterhaltsam zu vermitteln, ist Teil unseres Auftrags, und immer eine spannende Herausforderung. Beim SILBERSALZ Festival treten wir in den direkten Austausch mit einem jungen Publikum, in einem tollen urbanen Umfeld, und das macht SILBERSALZ für uns so besonders."

ZDF-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim eröffnet das Festival

"MAITHINK X"-Moderatorin und Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim hält am Mittwoch, 29. Oktober 2025, 18.00 Uhr, den Eröffnungsvortrag des Festivals, das dieses Jahr unter dem Motto "Es funkt!" steht.

Außerdem stehen ein Vortrag von ZDF-Meteorologe Özden Terli ("Zu viel Energie in der Atmosphäre") und eine Paneldiskussion zum Thema "Nice Price – Die Tricks der Textilindustrie" auf dem Programm, ebenso ein PUR+"-live-"Wissensquiz mit ZDF-Moderator Eric Mayer. Das journalistische Talentnetzwerk von funk ist mit dem Thema "Bühne frei für die nächste Generation – Die Talentschmiede von funk" vertreten. Zudem findet die Deutschlandpremiere der ZDF-Dokumentation "Terra X: Faszination Erde. Neuseeland – Lizenz zum Töten" statt, mit anschließendem Gespräch mit Moderatorin und Wildtierärztin Hannah Emde.

Premiere von "Teenstar Dilemma" mit Heiko und Roman Lochmann

Premiere in Halle feiern auch die ersten beiden Folgen der ZDF-Doku-Serie " Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge" – am Samstag, 1. November 2025, um 19.30 Uhr. Mit Heiko und Roman Lochmann spricht "PUR+"-Moderator Eric Mayer im Anschluss über ihre ungewöhnliche Geschichte: Als Die Lochis zählten sie zu den größten Teenie-Stars, heute stehen die Zwillinge als Musiker HE/RO auf der Bühne. Mit einem Konzert von HE/RO endet der Abend in Halle.

"ZDF goes Schule" vor Ort

Außerdem präsentiert das ZDF vier Veranstaltungen im Schulprogramm des SILBERSALZ Festivals, an dem Schulklassen nach Anmeldung teilnehmen können. Bei der Bühnendiskussion mit ZDF-Moderator Mirko Drotschmann alias MrWissen2go zum Thema "Reden wir über Grundrechte!" sind erstmals Partnerschulen der Bildungsinitiative " ZDF goes Schule" mit vor Ort. Daneben gibt es einen Workshop mit ZDF-Umweltredakteurin Elisa Miebach zu "Klimakrise zur Primetime", einen Workshop mit ZDF-"heute"-Moderatorin Dr. Christina von Ungern-Sternberg zum Thema "Push it! Willkommen im Newsroom" sowie einen Vortrag von "Terra X: Faszination Erde"-Moderatorin Hannah Emde zu "Rettung für die Tiere".

Am ZDF-Stand im Kaufhaus am Marktplatz erwarten die Besucherinnen und Besucher zudem verschiedene Mitmach-Aktionen, von VR-Brillen bis hin zu einem "Fake-Checker".

Das SILBERSALZ Science & Media Festival, Deutschlands größtes Wissenschafts- und Medienfestival, gibt es seit 2018. Das ZDF ist erstmals mit einem Stand und Veranstaltungen vertreten und als offizieller Medienpartner dabei.

