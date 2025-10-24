ZDF

"Teenstar Dilemma": ZDF zeigt Doku-Serie über die Lochmann-Zwillinge

Heiko und Roman Lochmann, bekannt geworden als Die Lochis, zählten zu den größten Teenie-Stars Deutschlands. Millionen Fans, YouTube-Hype, Goldene Schallplatten – und dann der radikale Bruch: Mit 20 beenden sie ihre Karriere als YouTuber und starten unter dem Namen HE/RO einen Neuanfang als Musiker. Die fünfteilige Doku-Serie "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge" begleitet die beiden auf diesem Weg. Zu sehen sind die fünf Folgen (jeweils rund 30 Minuten) im ZDF-Streaming ab 1. November 2025, um 21.00 Uhr, sowie am Donnerstag, 13. November 2025, ab 22.15 Uhr in ZDFneo.

Die über mehrere Jahre entstandene Doku-Serie "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge" taucht in das Leben der beiden Brüder ein: Zwischen Provinzalltag in Darmstadt, künstlerischer Selbstfindung, Familienthemen und Erwartungsdruck versuchen Heiko und Roman, sich als ernsthafte Künstler zu etablieren – und dabei herauszufinden, wer sie überhaupt sind. Die Serie zeigt, was hinter der Fassade steckt: brüderliche Konflikte, kreative Zweifel, der Wunsch nach Anerkennung und ein ständiger Balanceakt zwischen Vermarktung und Authentizität.

Statt Glitzer und Jetset zeigt "Teenstar Dilemma" das echte Leben: Proben im Studio, Gummischlappen im Elternhaus, emotionale Tourmomente mit der Fan-Community. Dabei gibt die Doku-Serie auch Raum für Themen wie mentale Gesundheit, Mobbing-Erfahrungen und Selbstzweifel. Sie erzählt von einem Aufbruch, der geprägt ist von viel Enthusiasmus, Energie und Humor, mit Mut zum Nicht-Perfekten und der zentralen Frage: Wie wirst du du selbst, wenn die ganze Welt glaubt, dich längst zu kennen?

Auf dem achten SILBERSALZ Science & Media Festival (29. Oktober bis 2. November 2025) in Halle (Saale) feiert die von ZDFkultur für die ZDF-Streaming-Plattform konzipierte und von CORSO Film produzierte Doku-Serie "Teenstar Dilemma – Die Reise der Lochmann Zwillinge" mit den ersten beiden Folgen Premiere: am Samstag, 1. November 2025, um 19.30 Uhr im Pop-Up Kino im Kaufhaus am Marktplatz in Halle.

Im Anschluss an die Premiere, um 20.30 Uhr, trifft ZDF-Moderator Eric Mayer Heiko und Roman Lochmann zu einem persönlichen Gespräch. Ab 21.00 Uhr geben die Zwillingsbrüder als HE/RO auf der Festival-Stage im Erdgeschoss ein Konzert.

Heiko und Roman Lochmann sind am Mittwoch, 5. November 2025, zu Gast im "ZDF-Mittagsmagazin".

