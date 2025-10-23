ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 44/25

Mainz (ots)

Woche 44/25 Mi., 29.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 2.35 Uhr beachten: 2.35 Am Puls mit Dunja Hayali 3.20 Das Spiel ihres Lebens (VPS 3.19/HD/UT) EM 2025: Frankreich vs. Deutschland Film von Björn Tanneberger Deutschland 2025 Im Streaming: 24. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 24. Oktober 2026 3.50 auslandsjournal (VPS 3.20) (Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Die Spur" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell