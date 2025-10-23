PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 44/25

Mainz (ots)

Woche 44/25

Mi., 29.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 2.35 Uhr beachten:

 2.35     Am Puls mit Dunja Hayali

 3.20     Das Spiel ihres Lebens    (VPS 3.19/HD/UT)
          EM 2025: Frankreich vs. Deutschland
          Film von Björn Tanneberger
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 24. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 24. Oktober 2026

 3.50     auslandsjournal   (VPS 3.20)

(Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung "Die Spur" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

