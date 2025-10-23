ZDF

ZDF-Podcast "Lanz & Precht" 100 Millionen Mal gestreamt

Der ZDF-Podcast "Lanz & Precht" hat einen preiswürdigen Meilenstein erreicht: Die Gespräche zwischen Markus Lanz und Richard David Precht wurden auf Spotify inzwischen mehr als 100 Millionen Mal gestreamt. Nur acht Podcasts in Deutschland und achtzig Podcasts weltweit haben diese Marke bislang überschritten. Zur Anerkennung dieses Erfolgs wurde der Podcast "Lanz & Precht" mit dem Spotify Creator Milestone Award in Bronze ausgezeichnet.

Markus Lanz: "Dieser Preis ist für uns eine schöne Anerkennung – und Anlass für Dankbarkeit. Dass wir mit diesem Podcast etwas geschaffen haben, das zu uns passt, das zum ZDF passt und zugleich viele Menschen erreicht, empfinde ich als großes Glück. Dieser Erfolg ist alles andere als selbstverständlich und motiviert uns, genauso weiterzumachen."

Richard David Precht: "Bei der Aufzeichnung unserer ersten Folge vor etwa vier Jahren hätte ich niemals damit gerechnet, dass unser Podcast so erfolgreich werden würde. Wir leben in einer Zeit, die von großer Unsicherheit geprägt ist. Viele große Fragen werden heute neu verhandelt. Dass unser Podcast in dieser komplexen Zeit zahlreichen Menschen als Quelle für Orientierung und Inspiration dient, freut mich sehr."

"Lanz & Precht" erscheint seit September 2021 immer freitags und wird vom ZDF in Zusammenarbeit mit den Hosts Markus Lanz und Richard David Precht produziert. In den wöchentlichen Gesprächen beleuchten der ZDF-Moderator und der Philosoph aktuelle gesellschaftliche, politische und kulturelle Fragen – stets mit Zeit und Raum für ausführliche Reflexionen. In der 216. Ausgabe des Podcasts, die am Freitag, 24. Oktober 2025, erscheint, lautet das Thema: "Merz, das Stadtbild und die Brandmauer: AfD noch zu stoppen?".

