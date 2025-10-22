PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

Bares für Rares
PW 44

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Montag, 27. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Teppicharmband, einen Teekessel mit Stövchen, einen Schnapsnasen-Ausgießer, ein Collier, ein Gemälde und ein Lochbillard-Automat.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Dienstag, 28. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Hentschelkind von Meissen, eine Brosche, einen Evel-Knievel-Chopper, eine Glasschale, eine Halskette mit Ring und eine Eierbechersammlung.



Mittwoch, 29. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Collier mit Brosche, einen Überseekoffer, einen Papagei von Meissen, einen Armreif, einen Kornteiler und einen Silberbecher.



Donnerstag, 30. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Zeitschriften-Känguru, ein Dress-Clip aus Gold, einen Taufteller, einen Brillant-Ring, einen Spielzeug-Kran und eine Schale.



Freitag, 31. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Raucherset, ein Armband mit Ring, eine Bosch-Uhr, eine Jugendstilbrosche und ein Gemälde von Udo Nöger.



Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: ZDF
  • 22.10.2025 – 12:57

    Sonntag, 26. Oktober 2025, 23.40 Uhr / Precht

    Mainz (ots) - Bitte geänderten Pressetext beachten!! Sonntag, 26. Oktober 2025, 23.40 Uhr Precht Vermögen ist in Deutschland höchst ungleich verteilt. Wie gefährlich ist das für unsere Demokratie? Darüber diskutiert Richard David Precht mit der Politologin Martyna Linartas. In kaum einem anderen westlichen Land ist das Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Wissenschaftler sehen darin ein großes ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:14

    ZDF-Programmänderung ab Woche 44/25

    Mainz (ots) - Woche 44/25 So., 26.10. 23.40 Precht Bitte Ergänzung beachten: Soziale Ungleichheit – Sprengstoff für die Demokratie? Fr., 31.10. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Einstürzende Altbauten - Von Denkmälern und Abrissbirnen Woche 46/25 Di., 11.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.15 USA extrem: Ein Jahr Donald Trump (HD/UT) Film von Antje Bollmann und Lucas Gregorio Kamera: Mathieu Mazza, Tiemo ...

    mehr
