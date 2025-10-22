ZDF

Bares für Rares

PW 44

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Montag, 27. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Teppicharmband, einen Teekessel mit Stövchen, einen Schnapsnasen-Ausgießer, ein Collier, ein Gemälde und ein Lochbillard-Automat.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Dienstag, 28. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Hentschelkind von Meissen, eine Brosche, einen Evel-Knievel-Chopper, eine Glasschale, eine Halskette mit Ring und eine Eierbechersammlung.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Mittwoch, 29. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Collier mit Brosche, einen Überseekoffer, einen Papagei von Meissen, einen Armreif, einen Kornteiler und einen Silberbecher.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Donnerstag, 30. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Zeitschriften-Känguru, ein Dress-Clip aus Gold, einen Taufteller, einen Brillant-Ring, einen Spielzeug-Kran und eine Schale.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Freitag, 31. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Raucherset, ein Armband mit Ring, eine Bosch-Uhr, eine Jugendstilbrosche und ein Gemälde von Udo Nöger.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell