PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 44/25

Mainz (ots)

Woche 44/25

So., 26.10.

23.40     Precht
          Bitte Ergänzung beachten:
          Soziale Ungleichheit – Sprengstoff für die Demokratie?


Fr., 31.10.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Einstürzende Altbauten - Von Denkmälern und Abrissbirnen



Woche 46/25

Di., 11.11.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

20.15     USA extrem: Ein Jahr Donald Trump   (HD/UT)
          Film von Antje Bollmann und Lucas Gregorio 
          Kamera: Mathieu Mazza, Tiemo Fenner, Clément Voyer
          Deutschland/USA 2025
          Im Streaming: 11. November 2025, 10.00 Uhr bis 11. November 2030

(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren