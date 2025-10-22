ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 44/25

Mainz (ots)

Woche 44/25 So., 26.10. 23.40 Precht Bitte Ergänzung beachten: Soziale Ungleichheit – Sprengstoff für die Demokratie? Fr., 31.10. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Einstürzende Altbauten - Von Denkmälern und Abrissbirnen Woche 46/25 Di., 11.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.15 USA extrem: Ein Jahr Donald Trump (HD/UT) Film von Antje Bollmann und Lucas Gregorio Kamera: Mathieu Mazza, Tiemo Fenner, Clément Voyer Deutschland/USA 2025 Im Streaming: 11. November 2025, 10.00 Uhr bis 11. November 2030 (Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell