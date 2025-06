RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Juli

Köln (ots)

Von wilden Western bis wilden Trennungen: "Der Schuh des Manitu" und "(T)raumschiff Surprise - Periode 1" bringen Bullys Kult-Humor zurück auf die Bildschirme. Doch nicht nur im Film wird's unterhaltsam: In der vierten Staffel des RTL+ Originals "Prominent getrennt" treffen in 11 neuen Folgen Liebe, Eifersucht und Rache aufeinander. Auch bei "Princess Charming" wird es spannend: Mit Staffel fünf feiert die beliebte Dating-Show erneut die Vielfalt der Liebe - mit starken Persönlichkeiten, echten Gefühlen und viel Herzklopfen.

Alle Juli Streaming Highlights im Überblick:

Filme

1. Juli: "Aquaman"

1. Juli: "Stromberg - Der Film"

1. Juli: "Lissi und der wilde Kaiser"

1. Juli: "Der Schuh des Manitu"

1. Juli: "(T)raumschiff Surprise - Periode 1"

1. Juli: "Ein Prinz zu Weihnachten"

1. Juli: "Ich - Einfach unverbesserlich" 1-3

1. Juli: "Minions"

1. Juli: "25 km/h"

5. Juli: "Aquaman: Lost Kingdom"

Serien

1. Juli: "Legacies", Staffel 1-4

1. Juli: "Pastewka", Staffel 1-10

1. Juli: "Stromberg", Staffel 1-5

1. Juli: "Pinocchio", Staffel 1

1. Juli: "Silverpoint", Staffel 1 & 2

1. Juli: "Spellbound -Verzaubert in Paris", Staffel 1

1. Juli: "Simon", Staffel 1

1. Juli: "Krass Schule", 6. Staffel, Di + Do je eine Folge, auch bei RTLZWEI

Reality

1. Juli: RTL+ Original "Prominent getrennt", Staffel 4, 11 Folgen

24. Juli: RTL+ Original "Princess Charming", Staffel 5, 10 Folgen

True Crime

2. Juli: "Augenzeuge Kamera - Auf frischer Tat ertappt", Staffel 2, 10 Folgen, Deutschlandpremiere

22. Juli: "Joanne Dennehy - Die Psychokillerin", auch bei RTL Crime

Dokumentationen

2. Juli: "Grizzly 399", Deutschlandpremiere, auch bei GEO Wild

10. Juli: "Corona - Rätsel um den Ursprung der Pandemie", auch bei GEO

12. Juli: "Die Kaiser von Rom - Hinter den Kulissen", auch bei GEO

16. Juli: "Die Großen Seen", 3 Episoden, auch bei GeoWild

26. Juli: "Machu Picchu - Das Geheimnis der Inka-Baumeister", auch bei GEO

30. Juli: "Wildes Wien", auch bei GeoWild

Living

7. Juli: "Ginos Italien - Streifzüge durch den Süden", 6 Episoden, auch bei RTL Living

28. Juli: "Harry Potter Wizards of Baking", 6 Episoden, auch bei RTL Living

Sport

5. Juli: "Formel 1: Qualifying Großbritannien"

26. Juli: "Formel 1: Sprintrennen Belgien"

26. Juli: "Formel 1: Qualifying Belgien"

27. Juli: "Formel 1: Rennen Belgien"

TV-Highlights in der Preview

3. Juli: "Die Büchners", 2. Staffel, ab 10.7. auch bei RTLZWEI

3. Juli: "Oksana & Family - Alles auf Anfang", 1. Staffel, ab 10.7. auch bei RTLZWEI

7. Juli: "Undercover Boss", ab 14.7. auch bei RTL

17. Juli: "Die Wollnys", Staffel 18, ab 23.7. auch bei RTLZWEI

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juli:

Ab 1.7.: Bullyversum bei RTL und RTL+

Ob im Wilden Westen, auf intergalaktischer Mission oder mitten in der kaiserlichen Alpenidylle: Michael Bully Herbig zündet in seinen Filmklassikern ein Gag-Feuerwerk der Extraklasse. Ab 1.7. gibt's alle auf einen Schlag auf RTL+ - perfekt für einen Nostalgie-Filmabend mit Lachgarantie. Ob Abahachi, der etwas selbstverliebte Apachenhäuptling, und sein treuer Blutsbruder Ranger auf einem irrwitzigen Abenteuer den geheimen Schatz finden, um ihren Stamm zu retten? Mit dabei: Zickenkrieg, Saloonschlachten und der schillernde Winnetouch in Bestform. Wer es etwas abgespaceter mag, kann mit Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty im Jahr 3000 die Menschheit retten. Sci-Fi trifft Seifenoper und Satire.

1.7.: RTL+ Original "Prominent getrennt", Staffel 4, 11 Folgen

Willkommen zurück in der Villa der Verflossenen - da, wo zerbrochene Herzen auf fiese Challenges treffen und eine alte Liebe zur emotionalen Zeitbombe wird! Zwischen Heulkrämpfen, Fremdscham-Momenten und vielleicht sogar der ein oder anderen Wiedervereinigung kämpfen die Ex-Paare um bis zu 100.000 Euro. Drama? Garantiert. Liebe? Möglich. Eskalation? Vorprogrammiert! Folge 1 & 2 gibt es jetzt schon hier zu sehen.

1.7.: "Aquaman" & 5.7.: "Aquaman: Lost Kingdom" (exklusiv)

Er beherrscht die Ozeane - und stellt sich seinem Schicksal: In diesem DC-Blockbuster nach der Comicvorlage kämpft Arthur Curry alias Aquaman um seine Bestimmung, sein Erbe und das Gleichgewicht der Welt. Mit Jason Momoa in der Hauptrolle liefert "Aquaman" ein episches Action-Abenteuer voller Tiefgang, Tempo und Magie der Meere. In der Fortsetzung "Aquaman: Lost Kingdom" muss Jason Momoa als König von Atlantis mit seinem Halbbruder den rachsüchtigen Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) stoppen. Auch Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II und Nicole Kidman sind in der Fortsetzung des umsatzstärksten DC-Films aller Zeiten wieder mit dabei.

24.7.: "Princess Charming", Staffel 5, 10 Folgen

In 4 Wochen startet Staffel 5! Ab Do., 24.7.2025, zeigt RTL+ jeweils donnerstags eine neue Folge "Princess Charming" mit der neuen Princess Nessi (Vanessa Borck, 28 aka Nessiontour). Die harmoniebedürftige Content Creatorin aus Berlin ist mit Herz, Zweifeln und voller Hoffnung dabei, wenn sie in Thailand die neuen Kandidatinnen datet, um vielleicht ihre neue Traumfrau zu finden. Die Singles geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell