"ZDF Magazin Royale" präsentiert Treffen der "International Comedy Union" mit Jan Böhmermann

Am 24. Oktober gibt das "ZDF Magazin Royale" erstmals Einblicke in die Tagung der bislang geheimen "International Comedy Union" (ICU). Unter der Leitung von Jan Böhmermann trifft sich der Zusammenschluss von Vertreterinnen und Vertretern der komischen Künste in Berlin, um über die politische und satirische Lage der Welt und in ihren Heimatländern zu diskutieren. Das ZDF zeigt das Treffen in "ZDF Magazin Royale präsentiert: International Comedy Union" am Freitag, 24. Oktober 2025, um 23.00 Uhr. Bereits ab 20.00 Uhr ist die Sendung im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

Welche Verantwortung tragen Comedians?

Weltweit ist die Meinungsfreiheit immer stärker bedroht – so auch in den USA, dem Mutterland der Late Night Shows. Die Fragen bei der ICU-Versammlung sind deshalb von großer Bedeutung: Welche Möglichkeiten, aber auch welche Verantwortung haben Satirikerinnen, Satiriker und Comedians – oder haben sie schon längst keine Stimme mehr? Oder wie Versammlungsleiter Jan Böhmermann es selbst formuliert: "When reality itself becomes the joke, what's left for us – the professionals – to make fun of? That's the main question we will discuss today!"

Hochkarätige internationale Gäste sind der Einladung des Gastgebers Jan Böhmermann gefolgt, um ihre Sicht auf ihr Land, Politik und Satire zu schildern: Für die Niederlande wird der Late-Night-Host Arjen Lubach unter anderen über die bevorstehenden Wahlen in seinem Land sprechen. Finnland wird vertreten durch den Comedian und Late-Night-Moderator Anders Helenius. Er diskutiert die Frage, warum Finnland als das glücklichste Land der Welt gilt. Über die Verhältnisse in Portugal und der Welt berichtet die Talkshow-Moderatorin und ESC-Koryphäe Filomena Cautela. Über die USA in Zeiten von Donald Trump referiert die Oscar-nominierte Comedy-Autorin Jena Friedman. Die Delegation Südafrikas wird repräsentiert von Stand-up-Comedian und Emmy-Nominee Loyiso Gola.

