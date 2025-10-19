ZDF

Standort von Produktionsfirma in Gaza von Rakete getroffen

ZDF-Chefredakteurin Schausten: "Sind in Gedanken bei den Opfern"

Mainz (ots)

Heute Nachmittag gegen 16:30 Uhr Ortszeit (15:30 Uhr deutscher Zeit) wurde der Standort der Produktionsfirma Palestine Media Production (PMP) in Deir el Balah im Süden Gazas von einer Rakete getroffen. Die Firma arbeitet seit Jahrzehnten u. a. mit dem ZDF-Studio in Tel Aviv zusammen. Bei dem Beschuss kamen ein 37-jähriger Ingenieur der Firma und der achtjährige Sohn eines anderen Mitarbeiters ums Leben. Ein weiterer PMP-Mitarbeiter (31) wurde bei dem Angriff verletzt. Auf Bildern nach dem Angriff ist zu sehen, dass außerdem der SNG-Übertragungswagen sowie Teamfahrzeuge zerstört wurden.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien, denen wir unser tiefes Mitgefühl aussprechen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Medienschaffende bei der Ausübung ihrer Arbeit angegriffen werden." Auf Nachfrage des ZDF haben die Israelischen Streitkräfte (IDF) erklärt, der Vorfall werde geprüft.

English Version

Premises of production company hit by a rocket

ZDF Editor-in-Chief Schausten: "Our thoughts are with the victims"

This afternoon at around 4:30 p.m. local time (3:30 p.m. German time), the premises of the production company Palestine Media Production (PMP) in Deir el Balah, southern Gaza, were hit by a rocket. The company has been working for decades with the ZDF studio in Tel Aviv. A 37-year-old engineer from the company and the eight-year-old son of another employee were killed in the attack. Another PMP staff member (aged 31) was injured. Images taken after the attack show that the SNG transmission van as well as team vehicles were also destroyed.

ZDF Editor-in-Chief Bettina Schausten said: "Our thoughts are with the victims and their families, to whom we express our deepest condolences. It is unacceptable that media professionals are attacked while carrying out their work." In response to ZDF’s inquiry, the Israeli Defense Forces (IDF) stated that the incident is currently under review.

