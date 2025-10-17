ZDF

Freitag, 31. Oktober 2025, 23.30 Uhr

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Freitag, 31. Oktober 2025, 23.30 Uhr aspekte "aspekte" widmet sich dem Thema Denkmal- und Kulturgüterschutz, denn der ist in Zeiten klammer Kassen, Klimawandel und Kriegsgefahr so gefährdet wie lange nicht. Ausgerechnet in diesem außergewöhnlichen Jubiläumsjahr - 50 Jahre Kulturgüterschutz, 40 Jahre Stiftung Denkmalschutz und 50 Jahre kulturelles Gedächtnis im Barbarastollen - offenbaren sich Lücken im Schutz unserer Kulturgüter. Die Stiftung Denkmalschutz beschreibt die Lage als "dramatisch": Allein in den vergangenen zwei Jahren sind über eintausend eingetragene Denkmäler verloren gegangen. Während täglich mindestens ein Denkmal verschwindet, arbeitet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter Hochdruck an neuen Sicherheitskonzepten für den Kulturgüterschutz. Schließlich bedrohen auch Klimawandel und internationale Sicherheitslagen unsere Kulturlandschaft. "aspekte"-Moderatorin Katty Salié begleitet eine Kulturgüter-Einlagerung im Barbarastollen, dem nuklearsicheren "Ewigkeitsarchiv" der Bundesrepublik Deutschland und trifft Ralph Tiesler zum Interview, den Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. "aspekte" schaut sich auf der Baustelle des Dresdner-Residenzschlosses um – ein Kulturdenkmal das seit über 30 Jahren aus Ruinen aufersteht. Und "aspekte" besucht das akut vom Abriss bedrohte Denkmalensemble Bogensee mit Relikten aus zwei deutschen Diktaturen. Wie umgehen mit solchen "unbequemen" Immobilien aus Nazi- und DDR-Zeit? Bei den KulturGutRettern besucht "aspekte" einen "Erste-Hilfe-Kurs" für internationale Kulturdenkmäler, die bei Erdbeben oder Überschwemmungen zu verschwinden drohen und fragt im Alten Museum, Berlins ältestem öffentlichen Museumsbau, nach unserem anthropologischen Verlangen nach Ewigkeit. "aspekte" diskutiert mit dem Berliner Landeskonservator Christoph Rauhut und Steffen Skudelny von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Schwächen und Stärken des Denkmalschutzes und fragt, weshalb der Denkmalschutz nicht immer das beste Image hat. Viel Denkstoff zum Denkmal.

