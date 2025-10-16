ZDF

Bundesliga-Topspiel Bayern – BVB im "aktuellen sportstudio" des ZDF

Im ZDF streamen: "Bolzplatz" mit BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl /

"Was macht den BVB unter Niko Kovac so stark?". Dieser Frage geht die neue Ausgabe des "sportstudio"-Fußball-Magazins "Bolzplatz" nach, moderiert von Lili Engels und ab Donnerstag, 16. Oktober 2025, 17.00 Uhr, zu streamen auf sportstudio.de, in Web und App des ZDF sowie auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball". Zwei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Tabellenführer Bayern München und dem ebenfalls in dieser Saison noch unbesiegten Tabellenzweiten Borussia Dortmund sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im "Bolzplatz"-Gespräch: "Wir werden die richtigen Mittel haben, um den Bayern in diesem Spiel wehzutun". Erste Free-TV-Bilder des deutschen Klassikers zeigt am Samstag, 18. Oktober 2025, "das aktuelle sportstudio" – ab 22.30 Uhr in Web und App des ZDF sowie um 23.00 Uhr im linearen ZDF. Als Studiogast bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ist Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen.

Sebastian Kehl im "Bolzplatz" zum Duell Bayern – BVB

Über den Klassiker gegen Bayern München sagt Sebastian Kehl im "Bolzplatz": "Das ist immer ein Highlight. Ich glaube an unsere Mannschaft. Ich glaube, dass wir jetzt deutlich stabiler sind – und das wird helfen, in München zu bestehen. Auch wenn das ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird und der Favorit in diesem Spiel immer noch der FC Bayern ist, weil sie zu Hause spielen. Und im Moment auch eine sehr gute Phase haben."

Borussia Dortmund ist unter Trainer Niko Kovac neben Bayern München und Juventus Turin das einzige noch ungeschlagene Team der Saison in Europas Top-Ligen. Was macht Kovac beim BVB so erfolgreich? Sebastian Kehl sagt dazu im "Bolzplatz"-Gespräch: "Nach den vielen jungen Trainern, die wir in der jüngsten Vergangenheit hatten, tut uns Niko mit seinem Profil einfach sehr gut. Jeder Trainer hat sein eigenes Profil, und jeder Klub braucht auch für gewisse Phasen einen anderen Trainer. Und da haben wir sehr genau hingeschaut und am Ende auch eine richtig gute Entscheidung getroffen."

"das aktuelle sportstudio" über den siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga

Das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist im "aktuellen sportstudio" präsent – mit der ersten Zusammenfassung im Free-TV, mit Analysen und allen wichtigen Stimmen zum Spiel. Auch die Einschätzung des Studiogastes ist dazu gefragt: Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, blickt auf zwei erfolgreiche Spielzeiten zurück: mit der ersten Deutschen Meisterschaft für die Werkself im Sommer 2024 und der Vizemeisterschaft in der zurückliegenden Saison. Wie es jetzt in der neuen Saison mit neuem Trainer und vielen neuen Spielern läuft, wird ein Gesprächsthema sein – ebenso wie das nachmittägliche Gastspiel der Bayer-Elf beim 1. FSV Mainz 05.

