ZDF-Programmänderung ab Woche 42/25
Mainz (ots)
Woche 42/25 Fr., 17.10. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Frankfurter Buchmesse 2025 - Wie mächtig ist Literatur? Woche 45/25 Sa., 1.11. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Samstagskrimi Helen Dorn - Schuld und Sühne 21.45 heute journal (VPS 22.45) 22.00 Der Staatsanwalt (VPS 21.45) (Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.) Woche 47/25 Sa., 15.11. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Samstagskrimi Wilsberg - Phantomtod 21.45 heute journal (VPS 22.45) 22.00 Der Staatsanwalt (VPS 21.45) (Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)
