ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 42/25

Mainz (ots)

Woche 42/25

Fr., 17.10.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Frankfurter Buchmesse 2025 - Wie mächtig ist Literatur?



Woche 45/25

Sa., 1.11.

Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     Der Samstagskrimi
          Helen Dorn - Schuld und Sühne

21.45     heute journal   (VPS 22.45)

22.00     Der Staatsanwalt   (VPS 21.45)

(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 47/25

Sa., 15.11.

Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     Der Samstagskrimi
          Wilsberg - Phantomtod

21.45     heute journal   (VPS 22.45)

22.00     Der Staatsanwalt   (VPS 21.45)

(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

