ZDF

Bares für Rares/ PW 43

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Montag, 20. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Staubsauger, ein Gemälde von A.-M.-E. Drumaux, ein Besteck-Set, einen Sperber aus Porzellan und eine Pickelhaube.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Dienstag, 21. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kugelschreiber von Tiffany & Co., zwei Anhänger, eine Gartenkeramik Karlsruher Majolika und einen Stiefelknecht.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Marquise-Ring, eine Holzreisekamera, ein Weißgoldarmband, eine niederländische Duftdose und einen Luigi-Colani-Kinderwagen.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde, ein Trachtencollier, eine Artemide Leuchte, Keramiken von Rosa Ramalho, eine Schmuckuhr und eine Drahtskulptur Udo Lindenberg.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Freitag, 24. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bergische Münzwaage, eine Mampe-Werbefigur, ein Zigarettenetui, einen Behälter für Obst, zwei LALEA-Stühle und ein Collier.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell