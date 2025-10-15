PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Bares für Rares/ PW 43

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Montag, 20. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Staubsauger, ein Gemälde von A.-M.-E. Drumaux, ein Besteck-Set, einen Sperber aus Porzellan und eine Pickelhaube.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Dienstag, 21. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kugelschreiber von Tiffany & Co., zwei Anhänger, eine Gartenkeramik Karlsruher Majolika und einen Stiefelknecht.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Marquise-Ring, eine Holzreisekamera, ein Weißgoldarmband, eine niederländische Duftdose und einen Luigi-Colani-Kinderwagen.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde, ein Trachtencollier, eine Artemide Leuchte, Keramiken von Rosa Ramalho, eine Schmuckuhr und eine Drahtskulptur Udo Lindenberg.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Freitag, 24. Oktober 2025, 15.05 Uhr

Bares für Rares

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bergische Münzwaage, eine Mampe-Werbefigur, ein Zigarettenetui, einen Behälter für Obst, zwei LALEA-Stühle und ein Collier.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 15.10.2025 – 07:49

    ZDF-Programmhinweis / Freitag, 17. Oktober 2025, 23.30 Uhr / aspekte

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Freitag, 17. Oktober 2025, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié, Jo Schück Wie wichtig ist es, die Stimme zu erheben? Was kann Literatur leisten in unserer konfliktbeladenen Zeit? Das wollen Katty Salié und Jo Schück auf der Frankfurter Buchmesse ergründen. Der weltweit größte Branchentreff ist wichtiger Handelsplatz aber auch Ort ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:09

    ZDF-Programmänderung Woche 46/25

    Mainz (ots) - Woche 46/25 Mo., 10.11. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Sturm kommt auf (1) 21.45 heute journal (VPS 23.15) 22.00 Sturm kommt auf (2) (VPS 21.45) 23.30 Montagskino im ZDF (VPS 23.45) Gletschergrab 1.20 Das kleine Fernsehspiel (VPS 1.35) TORO 2.50 Das Traumschiff (VPS 3.05) 4.20- hallo deutschland (VPS 4.35) 5.30 Pressekontakt: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren