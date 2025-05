B1 SmartTV

SPORTWORLD startet Partnerschaft mit Sportdeutschland.TV: Alle Spiele der Eishockey-WM 2025 als Pay-per-View in der SPORTWORLD

Sportdeutschland.TV wird nach Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital 1+ nächster Partner für Pay-per-View-Events in der SPORTWORLD

Alle 64 Spiele der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 (9.-25. Mai 2025) live: einzeln für 5 EUR (500 Sportworld-Credits) oder im Turnier-Pass für 15 EUR

SPORTWORLD erweitert ihr Sportangebot um rund 400 zusätzliche Live-Events aus Eishockey, American Football, Badminton und Leichtathletik

SPORTWORLD, die globale digitale Sport-Aggregationsplattform von B1 SmartTV GmbH, baut ihr Pay-per-View-Portfolio im deutschsprachigen Raum weiter aus und gewinnt mit Sportdeutschland.TV einen weiteren starken Content-Partner.

Highlight des Starts ist die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025, die am 9. Mai beginnt: Alle 64 WM-Spiele inklusive der Konferenzübertragungen werden in Deutschland und Österreich live in der SPORTWORLD über Sportdeutschland.TV übertragen - flexibel ohne Abo-Verpflichtung.

Fans buchen jede Partie für 5 EUR (500 SPORTWORLD-Credits) oder sichern sich den Turnier-Pass für 15 EUR und verfolgen damit alle 64 Spiele von der Vorrunde bis zum Finale. Anders als die Pay-per-View-Events ist der Turnier-Pass ohne Credits über die Sportworld käuflich zu erwerben. Sämtliche Begegnungen sowie die weiteren Sportdeutschland.TV-Events finden Nutzer gebündelt in einer eigenen Sportdeutschland.TV-Zone innerhalb der SPORTWORLD-App. Eine separate Pay-per-View-Zone liefert landesspezifisch den vollständigen Überblick über alle verfügbaren Pay-per-View-Angebote.

Björn Beinhauer, CEO Sportdeutschland.TV:

"Unsere Mission ist es, Top-Sport möglichst vielen Fans unkompliziert zugänglich zu machen. Mit SPORTWORLD haben wir einen innovativen Technologie- und Distributions-Partner, der genau das ermöglicht: maximale Flexibilität, volle Transparenz und ein starkes Fan-Erlebnis - passend zur Eishockey-WM 2025 und weit darüber hinaus."

Dr. Robert Niemann, Geschäftsführer SPORTWORLD:

"Nach dem erfolgreichen Launch unseres Pay-per-View-Services mit SPORTDIGITAL setzen wir die Expansion jetzt konsequent fort. Sportdeutschland.TV liefert erstklassige Rechte - von der Eishockey-WM über die German Football League bis hin zur Diamond League. Das macht unser Angebot noch attraktiver und unterstreicht unseren Anspruch, Fans exakt das zu bieten, was sie sehen wollen - ohne Abo und zu fairen Preisen."

Neben der Eishockey-Weltmeisterschaft integriert SPORTWORLD zum Auftakt weitere Wettbewerbe aus dem Portfolio von Sportdeutschland.TV:

German Football League (GFL): alle Spiele live im Einzel-PPV sowie im Season- oder Team-Pass (DACH)

BWF World Tour: sämtliche Badminton-Matches als PPV (Deutschland)

Leichtathletik Diamond League: alle Meetings als Einzel-PPV sowie im All-Access-Pass (Deutschland)

Für die Buchung erwerben Fans flexibel SPORTWORLD-Credits als Prepaid-Guthaben. Der Service ist zum Start auf allen Samsung- und LG-Smart-TV-Geräten verfügbar; weitere Plattformen folgen.

Über SPORTWORLD

SPORTWORLD (www.news.sportworld.tv) ist eine innovative, globale Sport-Aggregationsplattform der B1 SmartTV GmbH, die Sportbegeisterten in 205 Ländern gebündelten Zugang zu Free- und Pay-Inhalten von Sendern, Ligen, Verbänden, Clubs und Athleten bietet. Modernste Technologie sowie ein nutzerfreundliches Design ermöglichen ein interaktives und synchronisiertes Sporterlebnis über alle digitalen Endgeräte.

Über Sportdeutschland.TV

Sportdeutschland.TV (www.Sportdeutschland.TV) ist die Sport-Streaming-Plattform von Breiten- und Amateursport bis hin zu internationalem Spitzensport. Der 2014 gestartete Online-Sportsender wurde einst vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründet, um mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung zu bringen. Dieses Ziel verfolgt das Team der DOSB New Media GmbH auch nach dem Austritt des DOSB, mit dem die Plattform weiterhin partnerschaftlich verbunden ist. Liveübertragungen und On-demand-Inhalte aus über 70 Sportarten ergeben gemeinsam mit nationalen und internationalen Großereignissen, diversen Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichten ein einzigartiges Paket. Die DOSB New Media GmbH steht mit der Plattform Sportdeutschland.TV für Vielfalt, Innovation und Teilhabe im Sport.

