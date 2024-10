Cornelsen Verlag

KI in der Schule

KI-Toolbox cornelsen.ai startet bundesweit

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Cornelsen.ai, die neue KI-Toolbox von Cornelsen, startet bundesweit in den regulären Verkauf und macht für Lehrkräfte aller weiterführenden Schulformen sofort erfahrbar, wie sich damit der Alltag an der Schule spürbar erleichtern lässt.

Mehrere maßgeschneiderte Tools unterstützen in allen Bereichen der schulischen Arbeit - von der Unterrichtsplanung und Materialerstellung über die Organisation und Planung bis hin zur Korrektur inkl. Handschrifterkennung. Ganz neu ist außerdem die Integration von Cornelsen-Fachliteratur (als Beta), um den Lehrkräften Zugriff auf Expertenwissen zu geben.

Die Erkenntnisse aus der Open Beta-Phase fließen direkt in die Produktentwicklung ein: Lehrkräfte haben in ihrem Feedback die Bedeutung der Lehrplanpassung und fächerspezifischer Inhalte stark hervorgehoben. Bis Ende des Jahres werden neben den bayerischen Lehrplänen auch die Lehrpläne von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen integriert sein - alle weiteren Bundesländer folgen 2025.

Ein Zugang zu cornelsen.ai für Schülerinnen und Schüler war ebenfalls ein Wunsch der Lehrkräfte und befindet sich bereits in der Entwicklung. Neben den inhaltlichen Neuerungen und weiteren Funktionen ist den Lehrkräften außerdem wichtig, dass bei der Nutzung von cornelsen.ai die Sicherheit gewährleistet ist. Deswegen wird die KI-Toolbox auf Servern in der EU betrieben und bietet so einen anonymisierten und DSGVO-konformen Zugang zu KI-Sprachmodellen.

"Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Erstellung von Bildungsmedien und KI ist jetzt der logische nächste Schritt", sagt Christine Hauck, Chief Didactic Officer bei Cornelsen. "Wir sehen hier nicht nur das enorme Entlastungspotenzial für Lehrkräfte, sondern auch die individuellen Fördermöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler. Unsere KI-Toolbox verknüpft die Leistungsfähigkeit aktueller KI mit unseren qualitätsgesicherten Materialien und liefert so ein digitales Werkzeug, das im Praxiseinsatz allen zugutekommt."

Links:

Über Cornelsen

Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.

cornelsen.de

Original-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuell