Cornelsen Verlag

Ausgezeichnete KI für die Schule

cornelsen.ai gewinnt den dpr digital publishing award 2024

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Cornelsen.ai, die KI-Toolbox von Cornelsen, hat die Jury des dpr digital publishing award überzeugt und den Preis in der Kategorie "Produkt / Geschäftsmodell" gewonnen. Mit cornelsen.ai können Lehrkräfte schnell für eine spürbare Entlastung im Arbeitsalltag sorgen und sich von mehreren maßgeschneiderten Tools unterstützen lassen - von der Unterrichtsplanung und Materialerstellung bis hin zur Organisation oder Korrektur.

"Diese Auszeichnung freut uns sehr und beflügelt uns für die weiteren Entwicklungsschritte", sagte Dr. Michael Engel, der als Head of Artificial Intelligence den Preis in einer virtuellen Zeremonie entgegennahm. "Wir haben seit dem Start der Open Beta im Frühjahr wertvolles Feedback eingesammelt und werden unser Produkt stetig weiterentwickeln, um die neuen Möglichkeiten der KI noch besser mit unserer didaktischen Qualität zu verbinden."

Um die hohen Ansprüche an Sicherheit und Didaktik zu erfüllen, wird die KI-Toolbox cornelsen.ai auf Servern in der EU betrieben und bietet so einen anonymisierten und DSGVO-konformen Zugang zu KI-Sprachmodellen. Die bestehenden Tools werden außerdem konstant weiterentwickelt und um neue Funktionen ergänzt. Weitere Schulfächeranbindungen und Lehrplanpassungen stehen dabei im Mittelpunkt. Auch ein Zugang für Schülerinnen und Schüler befindet sich bereits in der Entwicklung.

Links:

Über Cornelsen

Der Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.

cornelsen.de

Original-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuell