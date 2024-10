NORMA

NORMA steht für stetiges Wachstum: Mehr als 40 Expansionsleiter/innen erweitern das Netzwerk auf der Expo Real 2024

Wichtige Kontakte mit Entscheidern der Immobilienbranche geknüpft

Nürnberg (ots)

Drei Tage geballte Expansionspower in Fachgesprächen und Netzwerkrunden mit Entscheidern der gesamten Immobilienbranche auf der Expo Real 2024! Das ist die Bilanz der über 40 Expansionsleiterinnen und Expansionsleiter des Nürnberger Lebensmittel-Händlers NORMA, die vom 7. bis 9. Oktober auf der Fachmesse in München mit dabei waren. Die Verbindungen in den Immobilienmarkt - zu Städten und Gemeinden, Wirtschaftsförderern, Investoren, Projektentwicklern und Bauunternehmen - weiter zu stärken und Standorte für künftige Filialen zu finden, ist das Ziel des Branchentreffs. Unter dem Strich war der rege Austausch auf der Messe für Immobilien und Investitionen für das NORMA-Team aus Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich ein voller Erfolg und zugleich ein wichtiger Schritt, um das Wachstum des fränkischen Discounters konsequent voranzutreiben.

NORMA bleibt ein gefragter Partner

Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich auch bei der diesjährigen Expo Real, dass NORMA als Partner geschätzt wird. In intensiven Gesprächen wurden Potenziale erörtert und vielerorts bereits die Grundlagen für eine weitere Expansion gelegt. Die ersten Anknüpfungspunkte von der Fachmesse werden in den kommenden Wochen und Monaten aufgegriffen und interessante Objekte zum Kauf oder zur Miete genauer in Betracht gezogen. Denn: NORMA ist immer auf der Suche nach geeigneten Standorten mit ausreichend Platz, um das Filialnetz auszubauen und zu modernisieren. Stück für Stück wächst damit das Geschäftsgebiet und in die Jahre gekommene, kleinere Innenstadtlagen werden sinnvoll ersetzt. Die modernen, großflächigen Neubauten mit ausreichend Parkplätzen an stark frequentierten Verkehrslagen sind die Zukunft des fränkischen Discounters.

Ziel der Expansion ist jedoch nicht nur, dass das breite Sortiment noch besser dort angeboten werden kann, wo es von Kundinnen und Kunden benötigt wird. Zusätzlich sollen so auch Lieferwege verkürzt und damit ein wichtiger Teil zur Nachhaltigkeitsstrategie des Lebensmittel-Händlers beigetragen werden. Hier spielen auch weitere Logistikzentren eine wichtige Rolle, die als Knotenpunkte einen entscheidenden Part in der Gesamtstrategie einnehmen.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

