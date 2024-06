B1 SmartTV

Weltweiter Launch: Sportworld bringt innovative, datenbasierte FAST-Sender zur EURO 2024 auf den Markt

Einführung von zwei datenbasierten, frei empfangbaren 24/7-Kanälen: "Insight Zone: EURO 2024" und "Insight Zone: EURO 2024 - Team Deutschland"

Sportworld im EURO-Design mit allen Programminformationen, Event-Clips und Statistiken, verfügbar auf Smart TVs und Mobilgeräten

Integration eines globalen Live-Tickers für die Echtzeit-Spielverfolgung aller Spiele der EURO 2024, selbst ohne Zugriff auf das Live-Signal

Sportworld plant mit sportartenübergreifend 100 eigenen FAST-Sendern in 2024

Sportworld, die innovative Sport-Streaming-Plattform, bietet Fans weltweit mit eigenen Sendern zur EURO 2024, einem interaktiven Tippspiel, der Integration eines Live-Tickers sowie der Bündelung von allen Programminformationen und Highlight-Clips an einem Ort ein einzigartiges EM-Erlebnis.

Neue FAST-Kanäle: Insight Zone: EURO 2024

Mit der Einführung der neuen Kanäle "Insight Zone: EURO 2024" und "Insight Zone: EURO 2024 - Team Germany" startet Sportworld zwei frei empfangbare, datenbasierte 24/7-Sender. Die Inhalte basieren dabei auf Daten und Statistiken von Stats Perform und werden in Echtzeit automatisiert und visualisiert, ergänzt durch Inhalte wie Pressekonferenzen und Spielerinterviews. Sie bieten eine umfangreiche Vor- und Nachberichterstattung zu allen Spielen der EM und schalten während der Spiele in den Live-Modus, sodass Fans weltweit die Spiele auch ohne Zugang zum Live-Signal erleben können.

Live-Inhalte wie Spieler-Vergleiche, Tor-Analysen und Heat Maps machen die Insight Zone auf dem Handy oder Tablet auch während der Live-Spiele zum perfekten Begleiter für jeden Fan, ob zu Hause am TV, beim Public Viewing oder sogar im Stadion.

Seit Januar hat Sportworld erfolgreich 15 Insight Zone-Kanäle zu großen Ligen wie der Champions League, Premier League und Bundesliga gestartet. Bis 2024 plant Sportworld, über 100 Kanäle für verschiedene Sportarten anzubieten und somit Fans weltweit ein einzigartiges und umfassendes Content-Angebot bereitzustellen.

Sportworld bietet ein umfassendes EURO-Erlebnis für Sportfans

Während der EURO 2024 wird Sportworld im Look and Feel des Wettbewerbs erscheinen und Fans Zugang zu den Spielübertragungen bieten. Nutzer finden Informationen darüber, welche Sender die Spiele in ihren jeweiligen Ländern übertragen, sowie Zugang zu aktuellen Tabellen, Ergebnissen und Highlights. Die mobile App wird mit einem Live-Ticker ausgestattet, der die Spielereignisse in Echtzeit zusammenfasst - eine Funktion, die bald auch auf CTV verfügbar sein wird und Fans sportartenübergreifend über alle Live-Events hinweg informiert hält.

Zusätzlich dürfen sich Sportfans auf ein integriertes Tippspiel freuen, bei denen Nutzer für ihr Lieblings-Land Punkte auf Basis von Wahrscheinlichkeiten sammeln und attraktive Preise gewinnen können.

Die Welt des Sports an einem Ort

Sportworld bietet Zugang zu sowohl freien als auch kostenpflichtigen Kanälen, über 10.000 Highlight-Clips, Programminformationen von mehr als 2.850 Kanälen weltweit und Statistiken zu über 200.000 Sportveranstaltungen pro Jahr. Die Sportworld-App ist auf Smart TVs (Samsung & LG) sowie mobilen Geräten mit iOS und Android verfügbar und erreicht mittlerweile aktive Nutzer in 205 Ländern weltweit.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://sportworld.tv oder kontaktieren Sie uns unter press@b1smarttv.com.

