ZDF-Programmhinweis
Freitag, 17. Oktober 2025, 23.30 Uhr
aspekte

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Freitag, 17. Oktober 2025, 23.30 Uhr
aspekte
Moderation: Katty Salié, Jo Schück

Wie wichtig ist es, die Stimme zu erheben? Was kann Literatur leisten in unserer konfliktbeladenen Zeit? Das wollen Katty Salié und Jo Schück auf der Frankfurter Buchmesse ergründen.

Der weltweit größte Branchentreff ist wichtiger Handelsplatz aber auch Ort der Begegnung und des Dialogs für Autoren aus aller Herren Länder. Ehrengast sind in diesem Jahr die Philippinen – ein Land, dessen Literatur noch weitgehend unbekannt ist.

"aspekte" stellt seine wichtigsten Stimmen vor und spricht mit der preisgekrönten Journalistin Patricia Evangelista über die andauernde Gewalt und Unterdrückung in ihrem Land. "Some People Need Killing", so heißt ihr aufrüttelndes Buch, in dem sie über die grausame Regierungszeit des philippinischen Ex-Präsidenten Rodrigo Duterte berichtet.

Auch der Historiker Karl Schlögel kennt die Gefahren, die von autoritären Regimen ausgehen, gut. Als einer der ersten hat er vor Wladimir Putin und seinen Plänen gewarnt. In diesem Jahr wird er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.

Die Freiheit der Literatur ist längst auch in Demokratien bedroht, Vielfalt vielerorts nicht mehr erwünscht. "aspekte" schaut über den großen Teich, wo in Trumps Amerika von rechten Gruppierungen gezielt Stimmung gemacht wird gegen vermeintlich gefährliche Bücher und Autoren, darunter so berühmte Namen wie Toni Morrison, Khaled Hosseini und Margret Atwood. Was passiert da gerade und wohin wird es führen?

"Was wir wissen können" – der neue Roman des britischen Star-Autors Ian McEwan ist in der Zukunft angesiedelt – aber worum geht es darin wirklich? Darüber spricht er in "aspekte". 

Traditionell auf der Frankfurter Buchmesse verliehen werden der Deutsche Buchpreis und der "aspekte"-Preis für das beste Roman-Debut. Katty Salié und Jo Schück treffen die glücklichen Gewinner.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

