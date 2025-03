VinFast

Neue Partnerschaft von VinFast und DHL ermöglicht in Europa Teile-Lieferungen innerhalb von 24 Stunden

Paris, 31. März 2025 (ots/PRNewswire)

Die Partnerschaft mit der in Holtum (Niederlande) ansässigen DHL Supply Chain bietet eine Komplettlösung für die Versorgung mit Ersatzteilen von VinFast in Europa.

Lieferung von Ersatzteilen binnen 24 Stunden.

Die Zusammenarbeit unterstreicht den Anspruch von VinFast einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.

VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist eine Partnerschaft mit dem globalen Logistik- und Versandspezialisten DHL eingegangen. Die One-Stop-Shop-Logistiklösung realisiert eine optimierte Verwaltung des gesamten Ersatzteilnetzwerks. Weiterer Beleg für das Engagement von VinFast für exzellenten Kundenservice: die Partnerschaft mit DHL bietet eine Lieferung von Fahrzeugteilen binnen 24 Stunden. Standzeiten werden für die Kunden minimiert – mit den VinFast Modellen VF 6 und VF 8 ist man zuverlässig auf Europas Straßen unterwegs.

Ausgehend vom DHL Supply Chain-Standort Holtum, bedient das Logistikunternehmen alle europäischen Kunden. Der Standort hält Ersatzteile für alle europäischen VinFast-Modelle bereit und erledigt sämtliche Aspekte der Verpackung und Verteilung, von der Einfuhrdokumentation bis zur endgültigen Lieferung. VinFast-Kunden profitieren von einer robusten Lieferkette, die bei zeitkritischen Reparaturen die Lieferung von Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden ermöglicht.

„Diese Partnerschaft verbindet die Dynamik von VinFast mit der bewährten Sicherheit von DHL. Es eliminiert das Risiko, dass Autos lange Standzeiten haben, weil auf die Lieferung wichtiger Teile gewartet werden muss. Die Thematik kann für Fahrzeughersteller eine Herausforderung darstellen", sagt Le Thi Thu Trang, CEO von VinFast Europe. „Die Schaffung einer Komplettlösung, die die Ersatzteilversorgungskette von VinFast rationalisiert, steht im Einklang mit unserem Bestreben, marktführenden Kundenservice und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Wir freuen uns, DHL in VinFasts Netzwerk vertrauenswürdiger Partner willkommen zu heißen."

Die internationale Expertise und die Kapazitäten von DHL waren ausschlaggebend für die Wahl als Logistikpartner von VinFast. Die Zusammenarbeit bietet die erforderliche Skalierbarkeit, um die zukünftigen Anforderungen der europäischen Expansionspläne von VinFast zu erfüllen – die Unternehmen prüfen potenzielle neue Standorte, die den Anforderungen neuer Märkte am besten gerecht werden. Während VinFast seine Präsenz mit der nächsten Welle von europäischen Markteinführungen ausweitet, bleibt die kundenorientierte Vision weiterhin im Fokus.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit VinFast und unterstützen deren Wachstum durch die Bereitstellung zuverlässiger Lager- und Transportlösungen", erklärt Etienne Kennis, Business Development Manager Benelux bei DHL. „Mit unserer umfassenden Expertise in der Ersatzteillogistik ist unser Team in Holtum bestrebt, sicherzustellen, dass die Ersatzteile mit den höchsten Qualitäts- und Sorgfaltsstandards verwaltet werden", ergänzt Martijn Penders, der Standortleiter in Holtum.

Zusätzlich zum Hauptvertriebszentrum in Holtum lagert DHL alle VinFast-Batterien und Komponenten für die europäischen Modelle VF 6 und VF 8 zusätzlich in einer Niederlassung in der Tschechischen Republik. Durch die Standorte können die VinFast-Märkte Frankreich, Deutschland und Niederlanden beliefert werden.

Über VinFast

VinFast (NASDAQ: VFS) ist eine Tochtergesellschaft von Vingroup JSC, einem der größten Konglomerate Vietnams, und ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit der Mission, die E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen. Die Produktpalette von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scootern und E-Bussen. VinFast beginnt derzeit seine nächste Wachstumsphase durch die schnelle Expansion seines Vertriebs- und Händlernetzes weltweit und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Schwerpunkt auf Schlüsselmärkten in Nordamerika, Europa und Asien.

Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/

Über DHL

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik.

Mit unseren DHL Divisionen bieten wir ein einzigartiges Logistikportfolio – von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, dem internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 395.000 Mitarbeiter:innen in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen nachhaltigen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern und spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie „Technology", „Life Sciences & Healthcare", „Engineering, Manufacturing & Energy", „AutoMobility", und „Retail" ist DHL „The logistics company for the world".

DHL ist Teil des Konzerns DHL Group. Die Gruppe erzielte 2023 einen Umsatz von mehr als 81,8 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt die DHL Group die netto Null Emissionen-Logistik an.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2653049/VinFast_DHL.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-partnerschaft-von-vinfast-und-dhl-ermoglicht-in-europa-teile-lieferungen-innerhalb-von-24-stunden-302414578.html

Original-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuell