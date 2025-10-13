PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 42/25

Mainz (ots)

Woche 42/25

Mo., 13.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.20     Wetter

19.25     ZDF spezial   (VPS 19.24/HD/UT)
          Geiseln in Freiheit - Hoffnung auf Frieden in Nahost  
          Moderation: Shakuntala Banerjee
          Im Streaming: 13. Oktober 2025, 19.00 Uhr bis 13. Januar 2027

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Notruf Hafenkante: Klassentreffen" (von 10.30 Uhr) verschiebt sich auf Di., 14.10.2025, 4.20 Uhr. "SOKO Wismar: Clara allein zu Hause" (von 11.15 Uhr) sowie "WISO-Dokumentation: Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero" entfallen.


Di., 14.10.

Bitte Programmänderung beachten:

 4.20     Notruf Hafenkante   (VPS 4.19)
          Klassentreffen
          (Text und weitere Angaben s. Mo., 13.10.2025, 10.30 Uhr)

(Die Wiederholung "WISO-Dokumentation: Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen 
von Ferrero" entfällt.)


Mi., 15.10.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Mystery-Boxen: Wer verdient am großen Bluff?
          Film von Christian Bock und Clara Westhoff
          Kamera: Björn Düsler, Jasko Klocke, Elias Düppel
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 15. Oktober 2025, 17.00 Uhr bis 14. Oktober 2027

(Bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.)


Do., 16.10.

Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:

 9.00     Heute im Parlament   (VPS 8.59/HD/UT)
          Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz
          Reporterin: Andrea Maurer
          Moderation: Patricia Wiedemeyer
          Im Streaming: 16. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 16. Oktober 2027

(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen.
"heute Xpress" um 9.00 Uhr und "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.)





Woche 43/25

Fr., 24.10.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Welt im Chaos - Völkerrecht im Stresstest

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

