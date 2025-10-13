ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 42/25

Mainz (ots)

Woche 42/25 Mo., 13.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Geiseln in Freiheit - Hoffnung auf Frieden in Nahost Moderation: Shakuntala Banerjee Im Streaming: 13. Oktober 2025, 19.00 Uhr bis 13. Januar 2027 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: Klassentreffen" (von 10.30 Uhr) verschiebt sich auf Di., 14.10.2025, 4.20 Uhr. "SOKO Wismar: Clara allein zu Hause" (von 11.15 Uhr) sowie "WISO-Dokumentation: Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero" entfallen. Di., 14.10. Bitte Programmänderung beachten: 4.20 Notruf Hafenkante (VPS 4.19) Klassentreffen (Text und weitere Angaben s. Mo., 13.10.2025, 10.30 Uhr) (Die Wiederholung "WISO-Dokumentation: Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero" entfällt.) Mi., 15.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Mystery-Boxen: Wer verdient am großen Bluff? Film von Christian Bock und Clara Westhoff Kamera: Björn Düsler, Jasko Klocke, Elias Düppel Deutschland 2025 Im Streaming: 15. Oktober 2025, 17.00 Uhr bis 14. Oktober 2027 (Bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.) Do., 16.10. Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten: 9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT) Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz Reporterin: Andrea Maurer Moderation: Patricia Wiedemeyer Im Streaming: 16. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 16. Oktober 2027 (Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" um 9.00 Uhr und "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.) Woche 43/25 Fr., 24.10. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Welt im Chaos - Völkerrecht im Stresstest

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell