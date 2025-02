rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Alvaro Solers Liebe zur Musik begann mit dem Flohwalzer

Berlin (ots)

Popstar Alvaro Soler gab Montagabend bei "Knapp daneben", Musik und Talk mit Heiner Knapp, Einblicke in die Anfänge seiner Karriere und verriet das Geheimnis über seinen Erfolgshit "Sofia".

Alvaro Soler, Sohn eines deutschen Vaters und einer spanisch-belgischen Mutter, wurde in Barcelona geboren und wuchs in Tokio auf. In dem Gespräch bei rbb 88.8, der Landeswelle des rbb, sagte er, dass er mit 10 Jahren sein erstes Keyboard bekommen habe. Zur Musik kam er dann durch den Flohwalzer seiner Oma. "Das war der einzige Song, den meine Oma konnte, und sie hatte dafür ein Klavier zuhause", erzählte Soler bei "Knapp daneben" im Kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks.

Spekulationen über die Geschichte hinter dem Song "Sofia" machte Soler vor zweihundert Gästen Abend ein Ende. Die Frau, um die es in dem sehr erfolgreichen Song von 2016 ging, war zwar seine erste große Liebe, aber sie hieß nicht Sofia. Mit 18 sei ihm das erste Mal das Herz gebrochen worden. Am Anfang habe der Song den Namen dieser Peron gehabt, erzählt Soler: "...aber dann dachte ich, nee, wenn sie diesen Song hört, dann wird sie safe wissen, dass sie es ist - und dann hab´ ich gesagt: Nehme ich einfach ´nen anderen schönen Namen. So entstand Sofia."

Mit "Sofia" hatte Soler 2016 seinen internationalen Durchbruch. Aktuell arbeitet er an einem neuen Album, das im Herbst erscheinen soll. Ein erster Song daraus erscheint am 7. März. Die Arbeit an dem Projekt laufe gut, verriet er am Abend. Das liege auch daran, dass der 34-jährige aktuell sehr mit seinem Leben zufrieden sei. "Meine Familie ist das Wichtigste, wenn das okay ist, läuft auch alles andere gut.

Am 19.02. läuft der Mitschnitt des Abends ab 19.05 Uhr bei rbb 88.8. Am 04. März läuft die Show um 23.00 Uhr im rbb Fernsehen. Das komplette Video des Auftritts steht bereits jetzt auf www.rbb888.de.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell