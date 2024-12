PHARMA FAKTEN

Digitalisierung der Medizin heißt Patient:innen schützen

Wenn über Gesundheitsdaten gesprochen wird, ist in der Regel Datenschutz gemeint. Das, was mit der Nutzung dieser Daten zum Schutz kranker Menschen erreicht werden kann, fällt in der Regel hinten runter. Der Onkologe Professor Dr. Christof von Kalle nennt das einen "asymmetrischen Datenschutz". Er sagt im Pharma Fakten-Interview: "Ich glaube nicht, dass wir die Patienten ausreichend darüber aufklären, was ihnen vorenthalten wird."

https://pharma-fakten.de/news/digitalisierung-der-medizin-heisst-patientinnen-schuetzen/

Gesundheitsdaten: "Bessere Forschung, bessere Behandlung"

Gesundheitsdaten können Leben retten - weil das so ist, hat die Social Media- und Digital Health Expertin Birgit Bauer die gemeinnützige Initiative "Data Saves Lives Deutschland" gegründet. Wir haben mit ihr über dieses Projekt und die Hintergründe gesprochen.

https://pharma-fakten.de/news/gesundheitsdaten-bessere-forschung-bessere-behandlung/

Krebs: Eine Revolution anzetteln

Das forschende Pharmaunternehmen AstraZeneca will "die Krebstherapie revolutionieren". Die Chancen dafür, so Dr. Niko Andre, stehen sehr gut, weil sich die Krebsforschung in einem regelrechten Innovationsschub befindet. Der Leiter der Onkologie des Unternehmens, selbst Krebsmediziner, spricht im Pharma Fakten-Interview über Erreichtes und darüber, was wir in den kommenden Jahren in der Bekämpfung der Todesursache Nummer 2 erreichen können.

https://pharma-fakten.de/news/krebs-eine-revolution-anzetteln/

