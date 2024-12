Straubinger Tagblatt

Söder sucht ein Hintertürchen

Kann es sein, dass sich der große Taktierer Markus Söder in die Ecke manövriert hat? Kraftmeierisch versprach der CSU-Chef vor wenigen Wochen noch, sein Veto gegen ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene einlegen zu wollen. Jetzt formuliert er den Stand der Dinge so: "Der Satz von Friedrich Merz ist eindeutig: Mit diesen Grünen geht es nicht." Der Satz ist eben gerade nicht eindeutig. Mit diesen Grünen geht es nicht, aber vielleicht mit anderen Grünen. (...) Hintertüren sind in der Politik wichtig und es scheint, der CSU-Chef sucht gerade nach einer solchen. Es kann nämlich sein, dass die SPD mit ihrem gescheiterten Kanzler Olaf Scholz als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl so mau abschneidet, dass es nicht einmal mehr für eine Koalition reicht, die man früher als "große" bezeichnete. Und dann ist guter Rat teuer - oder eben doch grün.

