#MOI INNOVATION DAY: Treffen der Versicherungswirtschaft und Banken aus dem D-A-CH und CEE-Raum am 3. und 4. Juni in Wien

Magic of Innovation: Customer Experience in the World of Bancassurance

Am 3. und 4. Juni bringt die #MOI2025 in Wien bereits zum 11. Mal Entscheidungsträger aus Versicherungswirtschaft und Banken aus dem deutschsprachigen Raum sowie Zentral- und Osteuropa zusammen. Heuer wird ein Schwerpunkt auf dem Thema Bancassurance liegen.

Erika Krizsan, Organisatorin des Erfolgsformats, erklärt: „Insurance und Banking haben gemeinsame Herausforderungen und können viel voneinander lernen. MOI steht für ,Magic of Innovation‘. Wir schaffen bei der Konferenz für Expertinnen und Experten sowie jungen Talente Inspiration, neue Kontakte und spannende Zukunftsaussichten für die Branchen im deutschsprachigen Raum sowie Zentral- und Osteuropa.“

Das Programm unter dem Motto „BRINGING TOGETHER THE BANKING & INSURANCE WORLD!“ umfasst hochkarätige Key Notes, Motivation Pitches, Table Talks und Panel-Diskussionen. Erwartet werden Inputs von rund 50 Speakern, darunter Olivera Böhm-Rybak (Chief Corporate & Affinity Business Officer und Member of the Business Executive Committe, UNIQA), Judith Dobretzberger (Strategic Partnerships & Startup Lead, Google), Patricia Kasandziev (Member of the Board, Bank99), Harald Londer (Deputy Head of Opportunity Management, VIG - Vienna Insurance Group) und Birgit Puck (Finanzmarktaufsicht).

Als Höhepunkt des ersten Konferenztags wird erstmals ein Award für herausragende Frauen in Banking und Insurance verliehen. Am 4. Juni präsentieren Start-Ups aus den Bereichen FinTech und InsurTech dem Publikum ihre Geschäftsmodelle und Lösungen. Einreichungen sind online via Magic of Innovation - Insurance Innovation Day möglich. Hier sind auch die Speaker und das vorläufige Programm abrufbar.

Tickets sind via #MOI2025 INNOVATION DAY (Vienna) Tickets, Tue 3 Jun 2025 at 15:30 | Eventbrite verfügbar.

Bewährte Partner von #MOI2025 sind EFS Consulting, Gidrolock, Google, Microsoft und Ubimet.

