Europ Assistance Deutschland: Tim Schmidt wird Hauptbevollmächtigter

München (ots)

Tim Schmidt, bisher Chief Customer Officer von Europ Assistance Deutschland, wird mit sofortiger Wirkung die Leitung der Europ Assistance in Deutschland übernehmen. Tim Schmidt berichtet an Pascal Baumgarten, CEO Home, Mobility, Northern and Eastern Europe. Er folgt auf Julia Ricks, die das Unternehmen verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Pascal Baumgarten (CEO Home, Mobility, Northern and Eastern Europe): "Ich danke Julia für ihre Verdienste als CEO von Europ Assistance Deutschland und freue mich, Tim Schmidt in seiner neuen Rolle als ihren Nachfolger ankündigen zu können. Mit seiner reichen Erfahrung im Assistance-Bereich sowie seinem tiefen und umfassenden Verständnis unserer Branche und ihrer zukünftigen Entwicklung, bin ich überzeugt, dass er weiterhin maßgeblich zu unserem profitablen Wachstum beitragen wird. Ich freue mich auf eine erfolgreiche und angenehme Zusammenarbeit."

Tim Schmidt (39) greift auf eine mehr als 15-jährige Berufserfahrung und Expertise in der Assistance- & Versicherungswirtschaft zurück. Bevor er 2018 als Chief Customer Officer und Geschäftsführer zu Europ Assistance Deutschland kam, war er unter anderem bei Axa Partners in leitenden Positionen im Bereich Business Development tätig.

ÜBER EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.

