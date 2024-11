Radio TEDDY

Die Radio TEDDY Morgenshow mit Cristina, Tim und Superstar Helene Fischer!

Montag, 4. November 2024, ab 6:00 Uhr startet die wohl außergewöhnlichste Radio TEDDY-Morgenshow. Deutschlands "Familienradio für den ganzen Tag" hat einen Superstar zu Gast: Helene Fischer! Gemeinsam mit Cristina und Tim von der Morgenshow wird sie zwei Stunden lang als Co.-Moderatorin die Kinder und Familien in den Tag bringen.

Heute Morgen hatte sich die Sängerin telefonisch beim Sender gemeldet und überraschend bei einer "Song-Erraten-Challenge" mitgemacht, denn Moderator Tim konnte einen der verfremdeten Titel einfach nicht erkennen. Helene half, denn es war der Song, der sie in Pop-Olymp brachte:"Atemlos durch die Nacht". Als Mutter einer kleinen Tochter hört Helene Fischer ja schließlich auch Radio TEDDY.

Spontan wurde von Cristina und Tim eine Einladung ausgesprochen und der Popstar sagte umgehend zu.

Die großartige Entertainerin zeigt sich dabei wieder von einer neuen Seite: Mit wundervollen Kinderliedern im Gepäck wird Helene mit viel Spaß die morgendlichen "on air-Rituale" mit den beiden Moderatoren mitspielen: Ob beim "Zahnputz-Hit" (Wonach schmeckt deine Zahnpasta, welches ist der ungewöhnlichste Ort, an dem du deine Zähne geputzt hast?), beim "Waldtiere-Geräusche-Erkennen" oder beim "Radio TEDDY-Familienfrühstücksquiz" (Wie kann man perfekt in den Laubhaufen springen? Was wünschst du dir als Mama für dein Kind?) ... authentisch und humorvoll ist die Ausnahmekünstlerin Helene Fischer mit dabei.

Natürlich wird sie auch zu ihrem neuesten Herzens-Projekt, "Die schönsten Kinderlieder", viel erzählen. Ob sie beim Einsingen auch mitgetanzt, von welchem ihrer neu interpretierten Klassiker-Kindersongs Helene selbst einen Ohrwurm bekommen, welche Träume sie hat ... Am 4. November 2024, ab 6:00 Uhr gibt es 120 Minuten den Superstar pur.

