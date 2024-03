Potsdam (ots) - Was ist eigentlich Pressefreiheit, und was verstehen wir unter Demokratie? Wie entstehen Nachrichten für Kinder und (wie) können die Jüngsten selbst politisch aktiv werden? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Radio TEDDY - Deutschlands erstes Kinder- und Familienradio - am Mittwoch, 3. Mai 2023 in einem ganztägigen Sonderprogramm anlässlich ...

mehr