Deutscher Radiopreis 2023 in der Kategorie "Beste:r Newcomer:in" für Radio TEDDY-Moderatorin Isabelle Ihden

Potsdam

Strahlend, jubelnd, glücklich und total überwältigt ... Isabelle Ihden, Nachmittagsmoderatorin von Radio TEDDY - "Das Familienradio für den ganzen Tag" - wurde am gestrigen Donnerstagabend anlässlich des "Deutschen Radiopreises 2023" im Musical Theater Neue Flora in Hamburg von der Grimme-Jury zur besten Newcomerin des Jahres gekürt. Überreicht wurde ihr der Preis von Schauspieler, Kabarettist und Moderator Oliver Kalkofe, der den Nachwuchspreis übrigens als den "wichtigsten des Abends" bezeichnete.

In der Begründung der Jury heißt es: "Ihre Ansprache ist stets auf Augenhöhe mit der Zielgruppe, nie anbiedernd, nie von oben herab, sondern immer so, dass man ihr echtes Interesse am Austausch von Ideen spürt. Ihre spielerische Begeisterungsfähigkeit kommt jeden Nachmittag zwischen Hausaufgaben-Machen und Abendbrot zur Geltung."

Isabelle dankte in sehr emotionalen Worten der Jury, die sie gehört, bewertet und eben preiswürdig befunden habe. Ihr Dank galt dem gesamten Team von Radio TEDDY ... "für jeden Ratschlag, für jeden Tipp" ... den sie ihr als junges Talent in den Zeiten ihres gerade abgeschlossenen Volontariats gegeben haben. Große Wertschätzung gab's für Programmchef Roland Lehmann, der sie vor zwei Jahren "erhört" hatte und ihr viele Chancen ermöglichte. Doch den allergrößten Dank richtete die 28-Jährige an ihre Hörer: "An die Großen und ganz ganz Kleinen mit ihren Geschichten, ohne die meine Sendung und meine Moderation niemals preisverdächtig geworden wäre." Leidenschaftlich appellierte sie an alle: "Hört die Geschichten der Kinder, fördert sie, Kinder sind und bleiben unsere Zukunft."

Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zu dieser großartigen Auszeichnung: "Auch wir sind alle wahnsinnig stolz auf Isabelle und ihren Preis. Mit ihr haben wir vor zwei Jahren, als sie ihr Volontariat bei uns begann, ein großes Talent ins Haus bekommen. Sie ist bereits seit August 2022 täglich Montag bis Freitag von 14:00 bis 19:00 Uhr bei Radio TEDDY zu hören. Jeden Nachmittag lädt sie die ganz besondere Zielgruppe Kinder und ihre Familien auf eine sehr herzliche und authentische Art zu ihrer Show ein. Inzwischen hat sie sich zu einer tollen Radio-Personality entwickeln. Talentförderung von jungen Moderatoren ist uns ein großes Anliegen, denn Radio TEDDY leistet dazu seit Jahren Pionierarbeit, aber auch in Sachen Medienkompetenz für die Jüngsten - mit uns werden sie verantwortungsvoll an das Medium Radio herangeführt."

Einen "Herzlichen Glückwunsch" gibt es vom Programmchef Roland Lehmann. "Mit ihrer großen Leidenschaft und ihrer hohen Lern- und Einsatzbereitschaft hat Isabelle den Deutschen Radiopreis in der Kategorie 'Beste Newcomerin' mehr als verdient. Durch die Auszeichnung ist sie noch mehr Vorbild und erweckt jeden Nachmittag bei den jungen Hörern die Leidenschaft fürs Radio. Ein echter Grund zum Einschalten und Dranbleiben: Radio TEDDY mit Isabelle jeden Tag ab 14 Uhr."

