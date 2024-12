KAYAK Europe GmbH

Sommerurlaub: Neue KAYAK-Analyse mit Ausblick zu Flugpreisen und Spartipps für den Sommer 2025

Deutschland ist nach wie vor im Reisefieber. Kurz vor den Weihnachtsferien, wenn viele deutsche Urlauber traditionell schon in der Sommerurlaubsplanung für das nächste Jahr stecken, gibt die weltweit führende Flug- und Reisesuchmaschine KAYAK einen umfangreichen, datenbasierten Überblick* zu den Sommer-Flugpreisen für die beliebtesten Destinationen der Reiseweltmeister. KAYAK zeigt, wo Sommerurlauber Schnäppchen finden können, wo es teurer wird, und gibt Tipps, wo und wie Reisende im kommenden Jahr sparen können. Die gute Nachricht: Bei sieben der zehn Top-Wunschdestinationen sind die Flugpreise momentan unter dem Sommer-Vorjahresniveau.

Wer es bei dem ganzen Stress der Vorweihnachtszeit nicht erwarten kann, im Sommer wieder die Füße in den Sand zu stecken, der darf sich schon einmal freuen: Strandfeeling gibt es auch im Sommer 2025 schon für Economy-Flüge unter 250 Euro. Besonders günstig fliegt man zum Trendreiseziel Albanien. Flüge nach Tirana liegen mit durchschnittlich 209 Euro aktuell 18 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Flüge nach Barcelona oder Málaga (Spanien) gibt es für durchschnittlich 224 Euro bzw. 244 Euro, nach Zadar (Kroatien) kommen Urlauber für im Schnitt 226 Euro. Selbst nach Mallorca - auch 2025 das zurzeit am meisten über KAYAK gesuchte Sommerurlaubsziel der Deutschen - fliegen Urlauber im nächsten Sommer für durchschnittlich 249 Euro.

Lieber Großstadt-Flair, Iced Latte und Sommer-Shopping? Wer sich stattdessen einen Städte-Trip gönnen möchte, der kann 2025 bei Flügen Richtung Paris (durchschnittlich 174 Euro, 13 Prozent günstiger als im Sommer 2024), Florenz (durchschnittlich 223 Euro, 17 Prozent günstiger) oder Neapel (durchschnittlich 225 Euro, fünf Prozent günstiger) sparen.

Geheimtipp Asien? Fernreise-Ziele mit sommerlichen Rabatten

Gute Nachrichten gibt es auch für alle, die im Sommerurlaub am liebsten Asien erkunden möchten: Economy-Flüge nach Seoul bzw. Incheon (Südkorea) sind 2025 elf bzw. acht Prozent günstiger als im Sommer 2024, nach Kuala Lumpur (Malaysia) gibt es Flüge aktuell rund zehn Prozent günstiger als noch 2024. Auch nach Hanoi und Ho Chi Minh (Vietnam) können Reisende immerhin sieben bzw. sechs Prozent gegenüber diesem Jahr sparen. Nach Bangkok (nach Suchanfragen auf KAYAK das zweitgefragteste Sommerziel bei deutschen Urlaubern) bleiben die Preise stabil (im Schnitt 870 Euro), die Alternativen Phuket City und Koh Samui sind aber um fünf bzw. vier Prozent günstiger als im Sommer 2024.

Sogar die Flugpreise nach Japan, die in den vergangenen Jahren teils deutlich im Preis zugelegt hatten, geben aktuell nach: Zwölf Prozent - oder 140 Euro - können Reisende nach Tokio im kommenden Sommer einsparen, nach Osaka elf Prozent bzw. 126 Euro. Aber aufgepasst: In vielen asiatischen Ländern beginnt um den Mai die Regenzeit, die je nach Land unterschiedlich lange und in unterschiedlichen Monaten stattfindet. Reisende, für die viele Sonnenstunden Pflicht sind, informieren sich am besten vor der Buchung über die üblichen Wetterlagen vor Ort (Tipp: Das kostenlose KAYAK-Tool " Die beste Zeit zum Reisen" gibt dabei mit wenigen Klicks einen idealen Überblick).

Wer beim Thema Sonnenschein kein Risiko eingehen möchte, für den zeichnen sich auch Richtung westliche Hemisphäre gute Deals ab: Flüge in die USA in Städte wie San Diego, Los Angeles, New York, Boston und sogar Honolulu auf Hawaii, aber auch nach Kanada in Städte wie Vancouver, Calgary oder Montreal gibt es günstiger als im Vorjahr. Bis zu elf Prozent können Sommerurlauber 2025 hier einsparen.

Watch-outs: Wo es 2025 voraussichtlich teurer wird

Genau hinschauen sollten 2025 Griechenland-Fans: Um teilweise 64 Prozent ist das Suchvolumen für Sommerflüge zu einigen Griechenland-Destinationen auf KAYAK.de im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, und dieses Interesse macht sich auch bei den Preisen bemerkbar. Im Schnitt 24 Prozent teurer sind Flüge nach Thessaloniki, 23 Prozent mehr kosten Flüge nach Préveza und 17 Prozent mehr nach Zakynthos. Am teuersten sind Griechenland-Flüge auf KAYAK mit durchschnittlich 409 Euro nach Kos, ebenfalls ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wer kann, fliegt stattdessen am besten nach Korfu oder Athen: Unter den Griechenland-Destinationen sind diese Routen mit durchschnittlich 311 bzw. 245 Euro am günstigsten.

Genau hinschauen sollten auch Urlauber, die eine Sommerreise nach Afrika planen: Der Trend bei den Flugpreisen zeigte hier bereits im Vorjahr bei einigen beliebten Destinationen nach oben und auch im Sommer 2025 werden zum Beispiel Flüge nach Johannesburg (Süd-Afrika, um sieben Prozent), Arusha (Tanzania um neun Prozent) oder Nairobi (Kenia, um fünf Prozent) teurer.

Spartipps: So können Urlauber im Sommer 2025 sparen

"Wir sehen in den vergangenen zwei, drei Jahren, dass bei vielen Destinationen eine Preiskonsolidierung einsetzt", sagt Jesse Woods von KAYAK. "Für verschiedene Ziele sehen wir weiterhin Schwankungen, die Urlauber für sich nutzen können. Ein Beispiel dafür ist Japan. Nach dem Corona-Lockdown sind die Preise für Flüge nach Tokio deutlich angestiegen, aktuell scheinen sie für 2025 aber wieder zu sinken. Deshalb ist es wichtig, dass Reisende genau hinschauen und sich frühzeitig informieren, wo die Preisreise für den nächsten Sommer hingeht."

Wer im Sommer 2025 ein Schnäppchen machen möchte, dem empfiehlt Jesse Woods:

Preise vergleichen: Wer recherchiert und Vergleichsportale nutzt, der kann Preisunterschiede bei verschiedenen Anbietern nutzen und die Kosten für Flüge, Hotels und Mietwagen reduzieren.

Technologie nutzen: Moderne Tools vereinfachen die Online-Suche und können Reisenden bei der Planung helfen, schnell den günstigsten Tarif zu finden. KAYAKs Preisalarm informiert einen bequem im Alltag, sobald sich die Flugpreise Richtung Traumziel ändern, und der KAYAK PriceCheck vergleicht mittels KI direkt vor der Buchung, ob man wirklich einen günstigen Flug gefunden hat.

Früh dran sein: Last-Minute-Schnäppchen sind in Ausnahmefällen möglich. Doch gerade Familien und Urlauber, die weniger flexibel bei Reiseziel, -dauer und -zeitpunkt sind, sollten ihre Reise möglichst früh planen und buchen, um sich den besten Preis zu sichern.

