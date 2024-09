KAYAK Europe GmbH

Dinner for one oder Zimmer für zwei? Solo-Reisen & -Speisen bei Deutschen immer beliebter

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Raus aus dem trauten Heim, Glück allein? Ob Begleiterscheinung der "Generation Beziehungsunfähig" oder als Social-Detox- Gegentrend zur "Always-on"-Kultur: Allein Reisen und Solo-Restaurantbesuche gewinnen unter Deutschen zunehmend an Beliebtheit. Das hat die führende Reisesuchmaschine KAYAK in Kooperation mit der Restaurant-Buchungsplattform OpenTable im Rahmen einer umfangreichen Datenauswertung und Studie1) herausgefunden. Die Ergebnisse sind hier als praktischer Guide mit den besten Reisezielen, Top-Restaurants für Solo-Restaurantbesuche und Expertentipps für Solo-Reisende aufbereitet.

So zeigen Daten der beiden Plattformen, dass der Anteil der Alleinreisenden heute rund zehn Prozent höher liegt als noch vor fünf Jahren. Die Zahl der Solo-Restaurantbesucher ist um fast ein Fünftel (18 Prozent) gegenüber dem Vorjahr (2023) gestiegen2;3).

Über 80 Prozent der Befragten haben schon einmal Erfahrungen mit Solo-Reisen gesammelt, wobei fast zwei Drittel (62 Prozent) sogar mehrmals im Jahr allein unterwegs sind. Zudem plant fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) auch in den kommenden zwölf Monaten einen Solo-Trip. Städtetrips sind dabei die beliebteste Urlaubsform unter den Solo-Reisenden (71 Prozent), gefolgt von klassischen Ressorts-Urlauben mit Strand, Entspannung oder Spa (50 Prozent) oder Outdoor-Ausreißern in die Natur, wie z.B. Hiking-Abenteuern (45 Prozent).

Solo-Reisen: Freiheit und Flexibilität sind wichtige Faktoren

Über alle Generationen hinweg schätzen Solo-Reisende dabei vor allem eines: Unabhängigkeit: Mehr als die Hälfte der "Gen Z" (Altersgruppe ca. 18 - 26 Jahre) legt Wert darauf, Urlaube ganz bewusst entlang der eigenen Vorstellungen zu gestalten (57 Prozent). Aber auch unter den "Millennials" (Altersgruppe ca. 27 - 42 Jahre), der "Gen X" (Altersgruppe ca. 43 - 53 Jahre) und den sogenannten "Baby Boomern" (Altersgruppe ca. 59 - 77 Jahre) schätzt es die Mehrheit der Alleinreisenden, sich bei ihren Reiseplänen nicht nach anderen richten zu müssen. Unterschiedliche Beweggründe gibt es dennoch: Fast die Hälfte der Gen Z gibt an, sich auf Solo-Reisen vor allem selbst beweisen zu wollen (46 Prozent), bei den älteren Semestern gibt hingegen mehr als jeder Dritte an, durch das Reisen ohne Partner oder Gruppe dem Alltag zu entkommen und endlich einmal Zeit für sich zu haben.

Urlaub heißt dabei aber nicht vollkommen undercover sein: Unabhängig vom Alter fällt es fast jedem Vierten (24 Prozent) leichter, auf Reisen neue Leute kennenzulernen, wenn er oder sie allein unterwegs ist. Sechs von zehn Befragten (58 Prozent) geben auch an, im Urlaub schon Bekanntschaften geknüpft zu haben, die die Reise überdauerten - von der lockeren Freundschaft bis zur romantischen Beziehung. Fast die Hälfte derjenigen, die sich Solo-Reisen vorstellen könnten, geben an, dabei auch offen für einen Urlaubsflirt zu sein. Ein Schelm, der Böses denkt: Rund ein Viertel (25 Prozent) der Solo-Reisenden entscheidet sich sogar schon bei der Planung für das gesellige Doppel-, statt das klassische Einzelbettzimmer.

Allein dinieren: Der Top Trend für 2024

Auch ein "Dinner for one" ist unter Deutschen mittlerweile ein beliebtes Ritual. Fast 90 Prozent der Befragten haben schon einmal alleine ein Restaurant, Cafe oder eine Bar besucht, fast die Hälfte (48 Prozent) tut das mindestens einmal im Monat.

Fast 50 Prozent geben an, dass der häufigste Grund für ein Abendessen allein darin besteht, dass sie alleine reisen, wobei mehr als ein Drittel (34 Prozent) angibt, dass sie die "Zeit für sich selbst" besonders schätzen. Am häufigsten möchten deutsche Verbraucher neue Restaurants ausprobieren und auswärts essen (56 Prozent), wenn sie beim Reisen alleine essen gehen.

"Solo essen zu gehen, ist einer der herausragenden Trends des Jahres 2024, mit einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei geben Soloesser 72 Prozent mehr pro Person aus als der durchschnittliche Essensgast. Beim Solo Dining geht es nicht nur um die "Zeit für mich selbst", sondern es bietet auch die Freiheit, Mahlzeiten zu den eigenen Vorstellungen zu genießen, jederzeit und überall. Restaurants greifen diesen Trend auf, indem sie Sitzgelegenheiten an der Theke und vielfältige Menüs anbieten, um eine angenehme, einladende Atmosphäre zu schaffen", soLea Stadler von OpenTable Germany.

"Die Zeiten der Stigmatisierung Alleinreisender sind längst vorbei. Im Gegenteil: Solo-Reisen ist en vogue, das Konzept passt genau in den gesellschaftlichen Trend, möglichst unabhängig und frei zu leben und mehr Ruhe und Inspiration bei sich selbst zu finden", sagt Jesse Woods von KAYAK.

Beim Thema Inspiration können KAYAK und OpenTable helfen: Entlang verschiedener Parameter (Durchschnittlicher Flug- und Übernachtungspreis, Hotelbewertungen, durchschnittliche Restaurantpreise, Dichte von Kulturangeboten und Sicherheitsgefühl) sind dies die besten fünf Destinationen für ein Solo-Reise und -Restauranterlebnis.

Als Ergänzung zu den KAYAK-Tipps für Alleinreisende stellt OpenTable die Top 25 Restaurants für Alleinreisende in Deutschland vor4). Die datengestützte Liste enthält Restaurants in ganz Deutschland, darunter das " 893" in Berlin, das "Ojo de Agua" in Frankfurt, die " Bullerei" in Hamburg und die " JAPATAPA TOSHIBAR" in München.

Über die Umfrage

1)Die Umfrage wurde von PureSpectrum online unter 1.000 deutschen Verbrauchern durchgeführt, die sich für Solo-Reisen interessieren. Innerhalb dieser Stichprobe wurden die Großstädte für einen direkten Vergleich gewichtet. Die Umfrage wurde zwischen dem 2. und 6. August 2024 durchgeführt.

Über die OpenTable-Daten

2)OpenTable untersuchte die Online-Restaurantbesuche für eine Person im Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024 und verglich sie mit dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2023. Außerdem wurden die durchschnittlichen Ausgaben pro Gast für Ein-Personen-Gruppen und Gesamtgruppengrößen von 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024 analysiert.

Über die KAYAK-Daten

3)KAYAK untersuchte den Anteil der Flugsuchen für eine Person auf der Grundlage von Suchanfragen für Hin- und Rückflüge in der Economy Class, die zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Juli 2024 für Reisen zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 30. November 2024 mit Abflug ab Deutschland durchgeführt wurden. Für den Fünfjahresvergleich betrachtete KAYAK die Flugsuche für eine Person auf der Grundlage von Suchanfragen, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Juli 2019 für Reisen zwischen dem 1. Juli 2019 und dem 30. November 2019 durchgeführt wurden.

Zur Methodik der Top 25 Restaurants für Alleinreisende

4)OpenTable's Top Restaurants for Solo Dining wurde aus den Bewertungen von OpenTable-Gästen und Essensmetriken über den Zeitraum von 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 erstellt. Mehr über die Methodik erfahren Sie hier.

Über OpenTable

OpenTable, ein weltweit führender Anbieter von Restauranttechnologie und Teil von Booking Holdings, Inc. (NASDAQ:BKNG), hilft mehr als 60.000 Restaurants weltweit, jährlich 1,7 Milliarden Plätze zu füllen. Die erstklassige Technologie von OpenTable ermöglicht einerseits Restaurants, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist - ihr Team, ihre Gäste und ihren Geschäftserfolg - und andererseits Gästen, das perfekte Restaurant für jeden Anlass zu entdecken und zu buchen.

Über KAYAK

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

Original-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell