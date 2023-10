RTL+

Alles dabei: RTL Deutschland startet größte Kampagne des Jahres für die RTL+ All Inclusive Entertainment App

Köln (ots)

Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazine - RTL+ hat in seiner All Inclusive Entertainment App alles dabei! Ab sofort wird das multimediale Angebot mit der umfangreichsten Marketingkampagne des Jahres beworben. Dafür wird ein hohes zweistelliges Millionen-Bruttovolumen aufgewendet. Auf diese Weise soll bis Ende 2023 eine breite Entertainment-Zielgruppe über die Kanäle TV, Funk, (Digital) Out Of Home, Online, Print sowie in einer großen Social Media Offensive angesprochen werden. Schon für 9,99 Euro monatlich können Abonnent:innen des RTL+ Max Tarifs die gesamte Vielfalt der All Inclusive Entertainment App nutzen. Der Family Tarif, der für 14,99 Euro monatlich buchbar ist, ermöglicht für einzelne Mediengattungen mehrere parallele Streams.*

Das einzigartige Angebot von RTL+ gebündelt in einem Entertainment Paket wird unter der Leitidee "All Inclusive" kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Denn gerade die Deutschen lieben den "all inclusive"-Gedanken. Beim Streaming mussten sie auf ein solches Gesamtpaket bisher jedoch verzichten - jetzt nicht mehr. Die Werbemittel verbinden auf humorvolle Art und in einem modernen Look das Gefühl von "All-Inclusive-Urlaub" mit den Vorteilen der All Inclusive Entertainment App, die RTL+ mit rund 4,5 Millionen Abonnent:innen zum führenden deutschen Streamingdienst im Markt macht.

Julian Weiss, Chief Marketing Officer RTL Deutschland: "Unsere Kampagne bringt Vielfalt, Einfachheit und Preis auf den Punkt - bei RTL+ ist einfach alles dabei. Und das gilt auch für die größte Kampagne des Jahres: Ein cooler Look, ein frecher Ton und die richtigen Promis in Urlaubsstimmung. In einem Satz: RTL goes All Inclusive."

Aufgeteilt ist die Kampagne in drei Phasen. Zuerst wird RTL+ als gattungsübergreifendes Angebot etabliert, um das Produktverständnis in der Zielgruppe zu erhöhen. Hierbei wird auf maximale Sichtbarkeit gesetzt. Dafür sorgen verschiedene Spots im TV, Digital und auf Social Media. Host der Kampagne ist RTL-Gesicht Jan Köppen. In kurzen Clips setzt er stets mit einem Augenzwinkern und unterstützt von anderen Prominenten wie Sophia Thomalla, Lukas Podolski, Elton, Frank Buschmann, Motsi Mabuse, Claude Oliver Rudolph, Laura Wontorra, Bushido sowie den Podcast-Stars Selfie Sandra oder Bastian Bielendorfer & Özcan Cosar die inhaltliche Vielfalt und den unschlagbaren Preis der RTL+ App in den Fokus. Auf Social Media greifen weitere prominente Gesichter das All Inclusive Entertainment Angebot auf. Außerdem erhöhen Print-, (Digital) Out of Home-Anzeigen, Riesenposter, Rundfunk Spots und Social Media weiter die Sichtbarkeit der Kampagne und verstärken das Produktverständnis. Im nächsten Schritt machen einzelne Peaks wie der Fokus auf das Musikangebot inklusive Hörbücher und Podcasts bis Ende des Jahres das Produkt erlebbar und aktivieren die angesprochene Zielgruppe.

Begleitet wird der Auftakt der Kampagne mit der Einführung eines RTL+ Frameworks. Dieses klammert zukünftig alle Kommunikationsanlässe über alle Touchpoints. Das Framework steht unter dem Motto "Alles dabei" und gibt dem crossmedialen Angebot von RTL+ zusätzlich Sichtbarkeit.

Die RTL+ Kampagne und der strategische Rahmen wurden im Brand & Marketing-Team von RTL Deutschland entwickelt - von der Kampagnenkonzeption, über Kreation bis Mediastrategie. Unter der Leitidee "All Inclusive" zahlen alle kommunikativen Potenziale aus den Bereichen Social Media, PR, Performance Marketing und Crosspromotion auf die Kampagne ein.

Einen Überblick über alle Werbemittel, kurze Spots mit einigen der RTL+ Testimonials sowie die Highlights aus allen Mediengattungen bis Ende des Jahres finden Sie hier - alle News und Informationen rund um RTL+ stehen hier in unserem Media Hub zur Verfügung.

*Ab dem 4. Monat kostet der Max Tarif 12,99 Euro monatlich, der Family Tarif 18,99 Euro monatlich. RTL+ Paket-Übersicht: https://my.plus.rtl.de/buchen/initial

