RTL+

Zugeschaut und hingehört auf RTL+!: Die Highlights des All Inclusive Entertainment Pakets im September 2023

Köln (ots)

Mit dem Start der neuen All Inclusive Entertainment App gibt es ab sofort neben Video-, auch Musik-, Hörbuch- und Podcast-Highlights auf RTL+. So können sich Reality-Fans zu Beginn des Monats nicht nur auf die dritte Staffel "Princess Charming", sondern auch auf die dazugehörige Playlist freuen. Auch die True-Crime-Story zum Entführungsfall Johannes Erlemann bietet ein umfassendes Entertainment-Programm: Neben dem Spielfilm "Entführt - 14 Tage Überleben" sowie der Doku-Serie "Lebenslänglich Erlemann" bereitet auch der Podcast aus der Reihe "RTL+ True Crime Time" die ganze Lebens- und Entführungsgeschichte von Johannes Erlemann detailliert auf. Musikalische Beats und Hintergründe in die Erfolgsgeschichte von Techno liefert die neue Doku "Techno Rush", während die exklusive Live-Übertragung des "Glücksgefühle Festivals" den Streamer:innen so richtig einheizt. Teil der Hörbuchhighlights im September sind u.a. "Elon Musk" von Walter Isaacson und "Die Tote ohne Namen" von Patrica Cornwell.

Die Streaming Highlights im Überblick:

VIDEO HIGHLIGHTS

Reality im September 2023

1. September: "Princess Charming" - Original, Staffel 3, 10 Folgen, wöchentlich (Außerdem verfügbar: Playlist)

1. September: "Match my Mom" - Staffel 1, 9 Folgen

Dokumentationen im September 2023

1. September: "American Football - Made in Germany" - Original, 1 Folge

1. September: "Hard Knocks: Training Camp Detroit Lions 2022" - 5 Folgen

1. September: "All or Nothing: Philadelphia Eagles 2019-2020" - 8 Folgen

1. September: "Sunshine Slayings - Killer im Urlaub" - 6 Folgen, auch bei RTL Crime

7. September: "Lebenslänglich Erlemann" - Original, 4 Folgen (Außerdem verfügbar: Spielfilm & Podcast)

14. September: "Techno Rush" - Original, 3 Folgen

Fiction im September 2023

1. September: "Beauty and the Beast" - Staffel 1-4, 70 Folgen

1. September: "Charmed (2018)" - Staffel 4, 13 Folgen

2. September: "Doctors - Liebe unter dem Messer" - 20 Folgen, auch bei RTL Passion

7. September: "Entführt - 14 Tage Überleben" - Original, Spielfilm, am 14.9. auch bei RTL (Außerdem verfügbar: Doku & Podcast)

12. September: "Dark Winds - Der Wind des Bösen" - 6 Folgen, auch bei RTL Crime

24. September: "Love & Death" - 7 Folgen, exklusiv

Filme im September 2023

1. September: "Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen"

1. September: "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe"

1. September: "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust"

1. September: "Was passiert, wenn's passiert ist"

1. September: "Blind Side - Die große Chance"

1. September: "Kleine Giganten"

1. September: "Last Boy Scout"

Sport im September 2023

1. September: "LIVE: Auslosung Gruppenphase UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League"

8. September: "NFL LIVE: Season Opener Detroit Lions @ Kansas City Chiefs" - auch bei RTL

9. September: "Fußball-Länderspiel: Deutschland - Japan" - auch bei RTL

10. September: "NFL LIVE: Carolina Panthers at Atlanta Falcons" - exklusiv

10. September: "NFL LIVE: Cincinnati Bengals at Cleveland Browns" - auch bei RTL

10. September: "NFL LIVE: Miami Dolphins at Los Angeles Chargers" - auch bei RTL

11. September: "UEFA European Qualifiers: Portugal - Luxemburg" - auch bei NITRO

17. September: "NFL LIVE: Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals" - exklusiv

17. September: "NFL LIVE: Seattle Seahawks at Detroit Lions" - auch bei RTL

17. September: "NFL LIVE: New York Jets at Dallas Cowboys" - auch bei RTL

24. September: "NFL LIVE: Los Angeles Chargers at Minnesota Vikings" - exklusiv

24. September: "NFL LIVE: New England Patriots at New York Jets" - auch bei RTL

24. September: "NFL LIVE: Dallas Cowboys at Arizona Cardinals" - auch bei RTL

TV Highlights im September 2023

6. September: "Die Wollnys" - Staffel 15, ab 13.9. bei RTLZWEI

11. September: "Love Island" - auch bei RTLZWEI (Außerdem verfügbar: Playlist)

12. September: "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" - 12 Folgen, ab 19.9. auch bei RTL (Außerdem verfügbar: Playlist)

13. September: "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" - 6 Folgen, ab 20.9. auch bei RTL

Festival im September 2023

15. & 16. September: "Glücksgefühle Festival" - live und exklusiv

RTL+ Kids im September 2023

1. September: "Der Club der Magischen Dinge" - Staffel 2, 20 Folgen

MUSIK HIGHLIGHTS

1. September: "Playlist: Princess Charming"

11. September: "Playlist: Love Island"

12. September: "Playlist: Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare"

PODCAST HIGHLIGHTS

7. September: "RTL+ True Crime Time" / Der Entführungsfall Johannes Erlemann - Original, 4 Folgen (Außerdem verfügbar: Spielfilm & Doku)

11. September "Let's talk about sacks - Der Nitro Football Podcast"

12. September: "Aftershow - Sommerhaus der Stars"

13. September: "Hellhörig: Deine Nachbarn sind Mörder"

19. September: "Doc Caro - Der Podcast"

21. September: "Mission Mars - Der GEO Podcast über die erste Reise zum roten Planeten"

HÖRBUCH HIGHLIGHTS

1. September: Jen L. Grey: "Silbermond" - 3. Teil der Silbermond-Reihe, Fantasy, Winterfeld Verlag (aus der Partnerschaft mit Deezer)

1. September: Daniela Arnold: "Deine perfekte Lüge" - Sylt-Thriller, Hörbuchmanufaktur Berlin (aus der Partnerschaft mit Deezer)

11. September Andreas Gruber: "Rachefrühling"- Pulaski 4, Thriller, PRH Verlagsgruppe

12. September: Walter Isaacson: "Elon Musk" - Biografie, PRH Verlagsgruppe

29. September: Patricia Cornwell: "Die Tote ohne Namen" - Ein Fall für Kay (Scarpetta 6), Thriller, Verlag Audiobuch (aus der Partnerschaft mit Deezer)

29. September: Laura Kneidl: "Zerbrich uns. Nicht." - 4. Teil der Berühre mich nicht-Reihe, Romance, Verlag LYX.audio (aus der Partnerschaft mit Deezer)

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im September

"Princess Charming"(Außerdem verfügbar: Playlist)

Vorhang auf für Runde 3 der lesbischen Datingshow auf RTL+: 2023 geht Princess Madleen, die aus Weyhe (bei Bremen) stammt, in den Niederlanden wohnt und studiert, in Thailand auf Liebessuche. In dieser Staffel erwartet die Singles eine besondere Überraschung: Bereits bei der Ankunft am Flughafen Koh Samui wirft Princess Madleen, getarnt als Mitglied des Produktionsteams, einen ersten Blick auf die 17 Start-Kandidatinnen, bevor das Liebesabenteuer so richtig losgeht.

Der Entführungsfall Johannes Erlemann - (Spielfilm, Doku-Reihe & Podcast)

Diese unfassbare True-Crime-Story geht unter die Haut und setzt sich am 7.9. im neuen RTL+ All Inclusive Entertainment Paket wie ein Mosaik zusammen. Neben dem Spielfilm "Entführt - 14 Tage Überleben" (am 14.9. auch bei RTL) sowie der Doku-Serie "Lebenslänglich Erlemann" bereitet auch der Podcast aus der Reihe "RTL+ True Crime Time" die ganze Lebens- und Entführungsgeschichte von Johannes Erlemann detailliert auf: Als Johannes, der elfjährige Sohn des berühmten Finanzschwindlers Jochem Erlemann, entführt wird, muss seine Mutter Gabi nicht nur 3 Millionen Mark Lösegeld auftreiben, sondern es auch mit gerissenen Entführern, der misstrauischen Polizei und ihrem inhaftierten Ehemann aufnehmen.

12. September: Walter Isaacson: "Elon Musk" - Biografie, PRH Verlagsgruppe

Zwei Jahre lang konnte der Autor Walter Isaacson Elon Musk aus unmittelbarer Nähe beobachten, nahm an seinen Meetings teil, ging mit ihm durch seine Fabriken und verbrachte Stunden damit, ihn selbst, seine Familie, Freunde, Kollegen und Gegner zu interviewen. Das Ergebnis ist ein aufschlussreiche Insider-Bericht, randvoll mit erstaunlichen Geschichten von Triumphen und Turbulenzen, der fragt: Sind die Dämonen, die Musk antreiben, am Ende das, was es braucht, um Innovation und Fortschritt voranzutreiben?

29. September: Patricia Cornwell: "Die Tote ohne Namen" - Ein Fall für Kay (Scarpetta 6), Thriller, Verlag Audiobuch (aus der Partnerschaft mit Deezer)

Ein altbekannter Serienmörder schlägt zurück und sucht gierig sein nächstes Opfer... Stille ist eingekehrt im nächtlichen New York, der Central Park ruht unter einer dicken Schneeschicht - eine Szenerie, wie sie idyllischer kaum sein könnte. Wäre da nicht die Frauenleiche, die in eben diesem Park an einem eingefrorenen Brunnen lehnt. Die Handschrift der Tat ist unverkennbar: Serienmörder Temple Brooks Gault hat wieder zugeschlagen. Er wird noch weiter morden, doch bald wird klar, dass er es eigentlich nur auf ein Opfer abgesehen hat: Chief Medical Examiner Kay Scarpetta.

