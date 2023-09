RTL+

Die Highlights der RTL+ All Inclusive Entertainment App im Oktober

Köln (ots)

Der Oktober startet mit viel (Beziehungs-)Drama: In "Temptation Island VIP" Staffel 4 stellen sich bekannte Paare der härtesten Beziehungsprobe. Für Nervenkitzel sorgt "Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder" mit Fahri Yardim und Henriette Confurius in den Hauptrollen. Auch das Hörbuch zur Serie ist auf RTL+ verfügbar. Außerdem erwacht der legendäre "Club Las Piranjas" wieder zum Leben - mit Hauptdarsteller Hape Kerkeling können sich die Streamer:innen auf das nostalgische Comeback freuen. Die Musik sowie das Hörbuch zur Serie runden das Entertainment Paket zum "Club" ab. Magisch wird es mit der "Harry Potter" Film-Reihe, während an Halloween exklusiv Staffel 2 von "Chucky" zu RTL+ kommt. Teil der Podcast-Highlights ist u.a. Staffel 2 von "Die Supernasen - mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger".

Die Streaming Highlights im Überblick:

VIDEO HIGHLIGHTS

Reality im Oktober 2023

3. Oktober: "Temptation Island VIP" - Original, Staffel 4, 12+1 Folgen (Auch verfügbar: Playlist)

Eigenproduzierte Fiction im Oktober 2023

13. Oktober: "Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder" - Original, Staffel 1, 6 Folgen, (Auch verfügbar: Hörbuch)

19. Oktober: "Club Las Piranjas" - Original, Staffel 1, 4 Folgen, noch in diesem Jahr bei RTL (Auch verfügbar: Hörbuch & Musik zur Serie)

Internationale Fiction im Oktober 2023

1. Oktober: "Falcon Crest" - Staffel 1-4

1. Oktober: "Bones" - Staffel 1-10

15. Oktober: "Walker" - Staffel 2, 20 Folgen, exklusiv

23. Oktober: "Minx" - Staffel 2, 8 Folgen

24. Oktober: "Tom Swift" - Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv

28. Oktober: "Angelyne" - Staffel 1, 5 Folgen, exklusiv

31. Oktober: "Chucky" - Staffel 2, 8 Folgen, exklusiv

31. Oktober: "Ghosts" - Staffel 1, 18 Folgen

31. Oktober: "Sabrina - Total Verhext!" - Staffel 1-4

31. Oktober: "SEAL Team" - Staffel 1-4

Dokumentationen im Oktober 2023

12. Oktober: "Jamie Oliver: 5 Zutaten Mediterran" - 4 Folgen, Deutschlandpremiere

22. Oktober: "Aufgeputscht - Die irre Welt von Red Bull" - Original, 5 Folgen

25. Oktober: "#Racegirl - Das Comeback der Sophia Flörsch" - Original

Shows im Oktober 2023

25. Oktober: "LIVE: Der Blaue Panther 2023" - um 20:15 Uhr

Magazine im Oktober 2023

16. Oktober: "Heute retten wir die Welt! Ein bisschen." - Staffel 1, Episode 7

12. Oktober: "Stern TV Spezial: Kein Opfer mehr! Flucht aus der Beziehungshölle" - auch bei RTL

TV Highlights im Oktober 2023

3. Oktober: "Bauer sucht Frau international - Die neuen Bauern" - auch bei RTL

12. Oktober: "Die große GEO Story - Wie wir die Welt gesund essen" - am 19.10. auch bei RTL

13. Oktober: "Ninja Warrior Germany", Staffel 8, 10 Folgen - auch bei RTL

21. Oktober: "RTL Wasserspiele" - auch bei RTL

22. Oktober: "Der Knochenknacker - Tierisch verrenkt" - auch bei RTL

Sport im Oktober 2023

1. Oktober: "NFL LIVE: LONDON GAMES: Atlanta Falcons at Jacksonville Jaguars" - auch bei RTL

1. Oktober: "NFL LIVE: Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints"

1. Oktober: "NFL LIVE: Baltimore Ravens at Cleveland Browns" - auch bei RTL

1. Oktober: "NFL LIVE: New England Patriots at Dallas Cowboys" - auch bei RTL

8. Oktober: "NFL LIVE: LONDON GAMES: Jacksonville Jaguars at Buffalo Bills" - auch bei RTL

12. Oktober: "UEFA European Qualifiers: Niederlande - Frankreich" - auch bei RTL

14. Oktober: "Fußball-Länderspiel: USA - Deutschland" - auch bei NITRO

15. Oktober: "NFL LIVE: LONDON GAMES: Baltimore Ravens at Tennessee Titans" - auch bei RTL

17. Oktober: "UEFA European Qualifiers: England - Italien" - auch bei NITRO

Filme im Oktober 2023

1. Oktober: "Der Polarexpress"

1. Oktober: "Schöne Bescherung"

1. Oktober: "Zeit zu leben"

1. Oktober: "Pumpkin Pie Wars - Ein Konkurrent zum Anbeißen"

1. Oktober: "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" - auch bei RTL

Universal Pictures:

1. Oktober: "Zurück in die Zukunft"

1. Oktober: "Zurück in die Zukunft II"

1. Oktober: "Zurück in die Zukunft III"

1. Oktober: "Gladiator"

1. Oktober: "Junior"

1. Oktober: "Jurassic Park"

1. Oktober: "Jurassic Park III"

1. Oktober: "Jurassic World"

1. Oktober: "Jurassic World: Das gefallene Königreich"

1. Oktober: "Vergessene Welt: Jurassic Park"

1. Oktober: "Tatsächlich...Liebe"

1. Oktober: "Notting Hill"

1. Oktober: "Pitch Perfect"

1. Oktober: "Pitch Perfect 3"

1. Oktober: "The Wolf of Wall Street"

1. Oktober: "Liebe braucht keine Ferien"

Disney:

1. Oktober: "Mädelstrip"

1. Oktober: "Begabt - Die Gleichung meines Lebens"

1. Oktober: "Absoluteley Fabulous: Der Film"

1. Oktober: "Mistress America"

1. Oktober: "Kein Ort ohne dich"

1. Oktober: "Exodus - Götter und Könige"

1. Oktober: "The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"

1. Oktober: "Teen Spirit"

1. Oktober: " (Traum)Job gesucht"

1. Oktober: "Born to be wild - Saumäßig unterwegs"

1. Oktober: "Déjá Vu - Wettlauf gegen die Zeit"

1. Oktober: "Sideways"

1. Oktober: "Garden State"

1. Oktober: "Voll verheiratet"

3. Oktober: "Zambezia" - auch bei RTL

3. Oktober: "Benjamin Blümchen" - auch bei RTL

3. Oktober: "Große Haie, Kleine Fische" - auch bei RTL

3. Oktober: "Ab durch die Hecke" - auch bei RTL

3. Oktober: "Paw Patrol - Der Kinofilm" - auch bei RTL

4. Oktober: "Skiptrace" - auch bei RTL

8. Oktober: "Spy Daddy" - auch bei RTL

8. Oktober: "In 80 Tagen um die Welt" - auch bei RTL

15. Oktober: "Harry Potter und der Stein der Weisen"

15. Oktober: "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

15. Oktober: "Harry Potter und der Gefangene von Askaban"

15. Oktober: "Harry Potter und der Feuerkelch"

15. Oktober: "Harry Potter und der Orden des Phönix"

15. Oktober: "Harry Potter und der Halbblutprinz"

15. Oktober: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes I"

15. Oktober: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes II"

19. Oktober: "Club Las Piranjas" (1995)

RTL+ Kids im Oktober 2023

1. Oktober: "Wickie und die starken Männer" - auch bei RTL

1. Oktober: "Wickie auf großer Fahrt" - auch bei RTL

1. Oktober: "Barbie und die geheime Tür"

1. Oktober: "Barbie - Modezauber in Paris"

1. Oktober: "Barbie - Eine Prinzessin im Rockstar Camp"

1. Oktober: "Barbie in: Die magischen Perlen"

1. Oktober: "Barbie & ihre Schwestern im Pferdeglück"

1. Oktober: "Barbie - Die verzauberten Ballettschuhe"

1. Oktober: "Barbie und das Geheimnis von Oceana"

1. Oktober: "Barbie und das Geheimnis von Oceana 2"

1. Oktober: "Barbie - Die Prinzessin und der Popstar"

1. Oktober: "Barbie: Die geheime Welt der Glitzerfeen"

1. Oktober: "Barbie - Die Prinzessinnen-Akademie"

1. Oktober: "Barbie: Das Sternenlicht-Abenteuer"

1. Oktober: "Barbie in: Die Super-Prinzessin"

1. Oktober: "Barbie als Prinzessin der Tierinsel"

1. Oktober: "Barbie in: Die 12 tanzenden Prinzessinnen"

MUSIK HIGHLIGHTS

3. Oktober: "Temptation Island VIP" Playlist

19. Oktober: Musik zu "Club Las Piranjas"

PODCAST HIGHLIGHTS

10. Oktober: "Die Supernasen - mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger", Staffel 2

HÖRBUCH HIGHLIGHTS

2.Oktober: Dirk Steffens, Marlene Göring "Eat it!", Sachbuch, PRH Verlagsgruppe

6. Oktober: Noah Fitz "Mein Mädchen" (Johannes-Hornoff-Thriller, Band 12), Gould Finch Audio (aus der Partnerschaft mit Deezer)

9. Oktober: Tijen Onaran "Be Your Own F*cking Hero" (gekürzte Lesung), Ratgeber/Lebenshilfe, PRH Verlagsgruppe

13. Oktober: Ada Fink "Blütengrab", Thriller, Argon Hörbuch (aus der Partnerschaft mit Deezer) (Hörbuch zur Serie "Die Quellen des Bösen")

16. Oktober: Guido Maria Kretschmer "19.521 Schritte", Biografie, PRH Verlagsgruppe

16. Oktober: Laura Kneidl "Berühre mich. Nicht." Hörspiel-Reihe (Teil 1), LYX.audio (aus der Partnerschaft mit Deezer)

19. Oktober: Hape Kerkeling liest "Club Las Piranjas", Osterwoldaudio bei Hörbuch Hamburg (aus der Partnerschaft mit Deezer)

20. Oktober: Benjamin von Stuckrad-Barre "Noch wach?" (Ungekürzte Autorenlesung), Roman, Argon Verlag (aus der Partnerschaft mit Deezer)

24. Oktober: Britney Spears "The Woman in Me", Biografie, PRH Verlagsgruppe

24. Oktober: Julia Quinn "SMYTHE-SMITH. Die Geheimnisse von Sir Richard" und "SMYTHE-SMITH. Die gewiefte Lady Sarah", Regency/Romance, Harper Audio (aus der Partnerschaft mit Deezer)

27.Oktober: Christina Holsten, Felix Zeltner "Hallo New York - Unterwegs mit den Stadtnomaden", Stadtporträt, RTL+ Original in Zusammenarbeit mit der PRH Verlagsgruppe - exklusiv

Weitere Infos zu ausgewählten Highlights im Oktober:

2.10. Dirk Steffens, Marlene Göring "Eat it!", Sachbuch, PRH Verlagsgruppe

Nie war die Lebensmittelversorgung so sicher wie heute. Mit künstlichen Düngemitteln, Pestiziden und der industriellen Landwirtschaft hat die Menschheit den Welthunger fast in den Griff bekommen. Doch die internationale Nahrungsproduktion hat eine Kehrseite, die den gesamten Planeten und unsere Existenz bedroht. Dirk Steffens und Marlene Göring schildern anhand fundiert recherchierter Beispiele, wie wir alle durch unsere Entscheidungen dieses weltumspannende Netz mitprägen - und es verändern können, damit die Nahrung für alle reicht und die Umweltlasten trotzdem minimiert werden.

3.10. "Temptation Island VIP"

Vier VIP-Paare testen ihre Liebe zueinander: Getrennt von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin verbringen sie eine unvergessliche Zeit in traumhaften Villen - ohne jeglichen Kontakt zueinander. Mit ihnen zusammen leben jeweils mehrere sexy Verführer:innen, die nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen. Mit dabei sind diesmal die Paare Mimi und Yannick, Denise und Lorik, Jana-Maria und Umut sowie Kader und Isi. Außerdem steht bereits eine Sneak Peek zum Streamen bereit.

13.10. "Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder"

Henriette Confurius und Fahri Yardim überzeugen in dem neuen, 6-teiligen RTL+ Original "Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder": 1993 - Übersät mit rätselhaften Runen wird in einem Waldstück eine Mädchenleiche auf einem Blütenbett gefunden. Die ostdeutsche Kommissarin Ulrike Bandow (Henriette Confurius) und ihr neuer Kollege aus Hamburg, Koray Larssen (Fahri Yardim) übernehmen den Fall und heften sich an die Spuren des Mörders. Die Thriller-Serie "Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder" basiert auf der Buchvorlage "Blütengrab" von Ada Fink, das als Hörbuch ebenfalls auf RTL+ abrufbar ist.

19.10. "Club Las Piranjas"

Er ist zurück und mit ihm erwacht der legendäre "Club Las Piranjas" erneut zum Leben - und zwar exklusiv auf RTL+! Die mit großer Spannung erwartete vierteilige Mini-Serie "Club Las Piranjas" feiert ab dem 19.10. im Stream auf RTL+ ihren Einstand und wird später im Jahr auch bei RTL zu sehen sein. Neben Hauptdarsteller Hape Kerkeling als Edwin Öttel erwartet die Zuschauer:innen ein freudiges Wiedersehen mit Angelika Milster in der Rolle der Biggi Jakobs und Judy Winter als Hoteldirektorin Dr. Renate Wenger. Die Musik sowie das Hörbuch zur Serie runden das Entertainment Paket zum "Club" ab.

22.10. "Aufgeputscht - Die irre Welt von Red Bull"

1987 brachte Dietrich Mateschitz Red Bull in Europa auf den Markt - mit Erfolg! Der vor knapp einem Jahr verstorbene Red-Bull-Patriarch hinterließ ein Milliardenimperium. Ein Jahr nach seinem Tod beleuchtet die fünfteilige Doku-Reihe, wie Mateschitz Red Bull zu einer der größten Marken der Welt machte. Nach dreijähriger Recherche zeichnet die Doku-Reihe dabei ein neues Bild der Weltmarke. Neben der Entstehungsgeschichte und den Meilensteinen widmet sie sich dem Mythos Red Bull und lüftet das ein oder andere Geheimnis. Zudem kommen Journalist:innen und Insider zu Wort, die Dietrich Mateschitz von einer Seite beschreiben, die bislang unbekannt schien.

27.10. Christina Holsten, Felix Zeltner "Hallo New York - Unterwegs mit den Stadtnomaden", Stadtporträt

Haareschneiden im Central Park, Tofumachen in Chinatown, Schwimmen am Brighton Beach und Jazz hören in Washington Heights! Christina und Felix sind preisgekrönte Journalisten. Sie leben seit mehr als zehn Jahren in New York, inzwischen mit zwei kleinen Töchtern, und haben ein verrücktes Experiment gewagt: Ein Jahr lang sind sie jeden Monat in ein anderes Stadtviertel gezogen, aus den Erfahrungen wurde ein Bestseller - "Stadtnomaden".

"Hallo New York" ist "Stadtnomaden" zum Hören - eine dokumentarische Reise durch alle fünf Stadtteile, unterwegs mit den spannendsten New Yorkern, ein Blick hinter die Kulissen und in die Zukunft der Welthauptstadt.

