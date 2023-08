MagentaSport

Basketball WM alles live bei MagentaSport: Freitag ab 9.45 Uhr mit Finnland - Australien, Deutschland - Japan ab 13 Uhr - Große Zuversicht bei Experten und deutschem Team: Diese WM wird viel besser

München (ots)

Starke Vorbereitung, hohe Ziele, aber jetzt zählt allein der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball WM 2023: am Freitag gegen Japan, schon ab 13 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Michael Körner, Per Günther, Alex Vogel und Benni Zander haben in einem Spezial WM-Podcast schon darüber diskutiert: wie viel besser ist diese deutsche Auswahl wie das Team, das 2019 mit maximalen Ambitionen startete und dann die 1. Gruppenphase nicht überstand. Ergebnis: viel besser! Da wäre zum einen der Bundestrainer Gordon Herbert, findet Experte Günther: "Ich glaube, Gordie hat mehr Dampf." Da ist zweitens Kapitän Dennis Schröder, der "jeden Tag besser werden will" und seinen Ehrgeiz auf jeden einzelnen Mitspieler überträgt: "Jede Sekunde, die er auf dem Feld ist, muss er alles geben. Das Gleiche mache ich auch." Und dann gibt´s noch das "Supertalent" Franz Wagner, erstmals bei einer WM dabei und der nach seiner fabelhaften Leistung bei der EM 2022 nun sagt: "Ich bin reifer geworden!" Wer glaubt dann nicht an eine starke WM-Platzierung, selbst in der 1. Gruppenphase gegen die Topteams Australien (Sonntag, ab 9.30 Uhr live) und Finnland (Dienstag, ab 8.30 Uhr live) - Deutschland muss wenigstens Zweiter werden, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. MagentaSport zeigt alle 92 WM-Spiele live.

Nachfolgend die Stimmen und Clips zum WM-Start am Freitag - der Auftakt erfolgt schon ab 9.45 Uhr u.a. mit dem Duell der beiden deutschen Gruppengegner Finnland gegen Australien. Jan Lüdecke und Alex Schlüter moderieren im neuen Studio, Ireti Amojo verstärkt das Experten-Team, Per Günther und Benni Zander berichten täglich zunächst aus Japan. Am Freitag wird "Die Reaction Show" mit den Gurk-Brüdern, C-Bas und Nelson Weidemann ab 13.50 Uhr parallel zum Live-Spiel bei MagentaSport im Tiktok-Stream ausgestrahlt. Das Programmangebot umfasst über 200 Live-Stunden. Die 1. Gruppenphase läuft bis 30. August, am 31. August gibt´s die Platzierungsspiele 17 bis 32, ab 1. bis 3. September läuft die 2. Gruppenphase. Die "Final-Phase" beginnt ab 5. September.

Franz Wagner wird in den nächsten Jahren "unser Gesicht sein" - sagt Schröder

Das Selbstbewusstsein im deutschen Team ist mindestens WM-reif. Findet auch "Shooter" Andi Obst: nach dem Testspiel-Spektakel gegen die USA: "Wir haben gesehen, dass wir da oben mitspielen können, dass wir die schlagen können, und uns vor niemandem Verstecken brauchen." Obst, der mit 10 Jahren im Garten seines Opas die ersten Dreier versenkte, gehört zu den "Highlevel-Shootern in Europa" - sagt sein Team-Kollege Maodo Lo und Dennis Schröder hofft auf noch mehr Punkte des Spielers, der "so viel Spiele für uns entschieden hat."

Der Kapitän will sportlich sowieso "jeden Tag besser werden." Aber auch als Mensch, charakterlich. Seine Erwartungen an die einzelnen Mitspieler: "Jede Sekunde, die er auf dem Feld ist, muss er alles geben. Das Gleiche mache ich auch." Während Per Günther über den Bundestrainer Gordon Herbert sagt "er hat mehr Dampf", schwärmt Schröder geradezu von Herbert: "Der weiß genau, was er braucht, was er will. Die Rollenverteilung ist ein sehr wichtiger Punkt. Er lässt aber alle Spieler wissen, dass alle wichtig sind."

Bleibt noch die besondere Rolle von "Supertalent" Franz Wagner, der von sich sagt: "Ich bin reifer geworden." Man darf glauben: der 21jährige ist noch besser" Sein älterer Bruder Moritz genießt die WM mit Franz, ganz ohne Frotzelei geht es nicht: "Er ist ja auch ganz gut, deshalb macht es immer viel Spaß, mit ihm zu zocken!"

Dennis Schröder sieht maximales Potenzial bei Franz Wagner: "Er wird in den nächsten Jahren in der NBA, aber auch bei der Nationalmannschaft das Gesicht komplett sein."

So viel Service und LIVE wie noch nie - die ganze WM bei MagentaSport plus Reaction Show

Am Freitag um 9.45 Uhr starten u.a. die deutsche Gruppengegner Finnland gegen Australien in die Basketball-WM bei MagentaSport - weit über 200 Live-Stunden bis zum 10. September mit dem besten WM-Team. Neu sind Alexander Schlüter als Anchor, Patrick Femerling als Experte und Ireti Amojo erstmals als Expertin. Neben den 92 Live-Spielen werden die Zuschauer mit Analysen, News und einer umfangreichen Vorortberichterstattung versorgt. Heißt bei deutschen Spielen: eine Stunde Vorlauf, also ab 13 Uhr läuft die Einstimmung auf Japan. Schwerpunkt an den Tagen, wenn Deutschland spielfrei ist: die USA und weitere WM-Titelanwärter wie Spanien. Experte Per Günther und Reporter Benni Zander berichten täglich zunächst aus Japan vom deutschen Team, ihr "WM-Tagebuch" wird auch bunte WM-Stories enthalten.

Das deutsche Auftaktspiel gegen Japan wird am Freitag auch als "Reaction Show" auf TikTok angeboten. Pascal und Marcel Gurk starten ihre interaktive Show um 13.50 Uhr mit C-Bas und Nelson Weidemann, selbst schon Nationalspieler. Die Zuschauer können mitreden und das Spiel live verfolgen. Seit der Fußball WM ist die "Reaction Show" eine Erfolgsstory mit einer reichweitenstarken Fangemeinde.

Am Sonntag, 27. August ab 09.30 Uhr, geht es in der Gruppenphase gegen den Weltranglisten-Dritten Australien und am 29. August (ab 08.30 Uhr) gegen das starke Finnland. Die Basketball-WM in Indonesien, Japan und auf den Philippinen mit allen 92 Spielen wird live bei MagentaSport gezeigt - die deutschen Spiele kostenfrei.

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell