3. Liga live bei MagentaSport am Sonntag: Dabrowski hadert mit Essens 1:1, Enochs feiert Regensburgs 1. Sieg: "Mir egal", ob verdient oder nicht

Dienstag startet 3.Spieltag, top: Dresden vs Mannheim

RW Essen und Aue trennen sich versöhnlich 1:1 - Aue bleibt nach 2 Partien ungeschlagen, Essen sichert sich den 1. Punkt der Saison. Der Torschütze für Essen, Tobias Müsel, erklärte seinen Spitznamen "Mesut Müsel", den er in Gladbach in Anlehnung an Mesut Özil verpasst bekam. "Den Namen habe ich von Florian Neuhaus und Chris Kramer bekommen. Das kam irgendwie durch meine Bewegungen und mein Spiel. Weiß ich aber nicht, ob das zu mir passt", verrät Müsel. "Das war ein erkämpfter Punkt. Bis zu unserer Führung ist unser Plan sehr gut aufgegangen", Pavel Dotchev gab sich zufrieden. "Wir hatten viele Gelegenheiten, um das Spiel komplett zu drehen. Unterm Strich müssen wir mit dem Punkt leben", lautet das Fazit von Christoph Dabrowski, der sich aber mehr erhofft hatte. Regensburg holt sich den 1. Saisonsieg dank eines wunderbaren Konters und dem Sprinttreffer von Konrad Faber. Verdient oder nicht - Regensburgs Trainer Joe Enochs freut sich über die Punkte: "Es war kein schönes Spiel. Wir können darüber sprechen, ob es verdient war oder nicht. Mir es ist völlig egal." Dabei hatte Verl eine dicke Chance kurz vor dem Rückstand selbst mit 2:1 in Führung zu gehen. Im Duell der Zweitmannschaften setzt sich der BVB II mit 1:0 gegen Freiburgs Zweite durch.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Sonntagsspiele der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Dienstag mit u.a. Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim ab 18.45 Uhr - live bei MagentaSport.

RW Essen - Erzgebirge Aue 1:1

Intensives Duell am Sonntagabend. Essen und Aue trennen sich Unentschieden, kommen nicht über ein 1:1 hinaus. Aue verpasst damit den 2. Saisonsieg, Essen holt den ersten Punkt.

Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Mit dem Punkt kann ich leben. Das war ein erkämpfter Punkt. Bis zu unserer Führung ist unser Plan sehr gut aufgegangen. Was danach passiert ist, war eigentlich nicht geplant. Der Gegner hat dann umgestellt. Dann haben wir die Überlegenheit verloren. Ein verdienter Punkt und ein Kompliment an beide Teams."

Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Man hat gesehen, dass wir alles versucht haben. Wir haben in der 1. Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten viele Gelegenheiten, um das Spiel komplett zu drehen. Unterm Strich müssen wir mit dem Punkt leben. Man hat gesehen, dass das Team Energie hat."

Tobias Müsel, Torschütze Essen, der in Gladbach den Spitznamen Mesut Müsel (in Anlehnung an Mesut Özil) bekommen hatte: "Den Namen habe ich von Florian Neuhaus und Chris Kramer bekommen. Das kam irgendwie durch meine Bewegungen und mein Spiel. Weiß ich aber nicht, ob das zu mir passt... Ich bin überglücklich, dass ich ein Tor gemacht habe und der Mannschaft helfen konnte... Wir haben es in der 1. Halbzeit ganz okay gemacht. Wir haben uns dann mehr vorgenommen für die 2. Hälfte, waren in der Offensive aber zu unsauber."

Omar Sijaric, Aue, der die 1:0-Führung mit einer schönen Vorarbeit ermöglicht hat: "Ich habe gemischte Gefühle. Irgendwo können wir zufrieden sein, irgendwo aber auch nicht. Ein Punkt in Essen ist okay. Manchmal haben wir es uns zu schwer gemacht. Daraus müssen wir lernen. Die kommenden Wochen werden hart."

SC Verl - SSV Jahn Regensburg 1:2

Regensburg gewinnt knapp gegen Verl. Die Regensburger feiern damit ihren 1. Saisonsieg. Verl wartet damit weiter auf den ersten Sieg. Den Siegtreffer erzielte Konrad Faber nach einem Konter in der 86. Minute.

Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Wir haben die Kontersituation am Ende sehr gut ausgenutzt. Es war kein schönes Spiel. Wir können darüber sprechen, ob es verdient war oder nicht. Mir es ist völlig egal. Wir haben gegen Haching und Magdeburg zwei ordentliche Spiele abgeliefert, uns aber nicht belohnt. Das haben wir gegen Verl geschafft."

Alexander Ende, Trainer Verl: "Außer in den ersten 10 Minuten hatten wir viel Kontrolle und Ballbesitz. Am Ende des Tages geht es darum, in den Strafraum zu kommen. Da waren wir einfach zu wenig. Dann haben wir die große Chance zur Führung und dann werden wir einen Tick zu gierig. Beim 1:2 hatten wir dann keine Restverteidigung mehr und das ärgert mich massiv. Ich finde, dass es am Ende kein verdientes Ergebnis ist."

Konrad Faber, Regensburg, der nur, wenn er etwas angestellt hat, von seiner Mutter Konrad genannt wird und mit einem Mega-Sprint den Siegtreffer erzielte: "Das ist eine meiner Stärken. Ich kann schnell und auch viel Rennen. Mir macht das auch nichts aus, wenn es etwas wärmer ist. Das finde ich sogar besser... Mit dem Spiel können wir nicht unbedingt zufrieden sein, mit dem Ergebnis aber schon."

Borussia Dortmund II - SC Freiburg II 1:0

Im Duell der Amateurvertretungen gewinnt der BVB II knapp mit 1:0. Den Treffer des Tages erzielte Michael Eberwein. Freiburg ist damit weiterhin sieglos. Dortmund holt den 1. Saisonsieg.

Thomas Stamm, Trainer Freiburg II: "Wir dürfen in der 1. Halbzeit niemals in Rückstand geraten. Anhand der 2. Halbzeit ist die Niederlage aber auch nicht unverdient. Der Rückstand kurz vor der Pause war ein Genickschlag."

Jan Zimmermann, Trainer Dortmund: "In den ersten 20 Minuten hat man uns die Nervosität angemerkt. Wir waren nicht mutig. In der 2. Halbzeit hat man dann den Fußball gesehen, den wir spielen wollen. Das war kein unverdienter Sieg. Da war ein bisschen Schatten, aber auch viel Licht zu sehen. Das war gut für die Entwicklung. Wir sind zufrieden."

