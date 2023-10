RTL+

Start der neuen RTL+ Thrillerserie "Die Quellen des Bösen" mit Fahri Yardim und Henriette Confurius

Die packende, sechsteilige Serie "Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder" nimmt die Zuschauer:innen ab dem 13. Oktober auf RTL+ mit auf eine Zeitreise in die 90er Jahre. Täterjagd ohne Internet, ohne Handys und in den Anfängen der DNA-Analyse. Zu dieser Zeit spielt der fiktive Fall um eine Mädchenleiche, die übersät mit rätselhaften Runen in einem Waldstück gefunden wird. Als ungleiches Ermittler-Paar nehmen Henriette Confurius (spielt Kommissarin Ulrike Bandow) und Fahri Yardim (spielt Kommissar Koray Larssen) in dem düsteren Thriller die Verfolgung des Täters auf.

Im Interview erzählt Fahri Yardim vom Sprung zurück in der Zeit: "Dir wird in der Zeitreise der Kontrast zum Jetzt bewusster, wohin wir uns entfremdet haben. Aber es ist keine nostalgische Werksschau, kein Museum der 90er. Es verändert aber deine Wirklichkeit, wenn Leben und Tod davon abhängen, ob die Münzen in der Telefonzelle hängenbleiben." Den Kern der Serie beschreibt Henriette Confurius zudem so: "Es wird schnell klar, dass das Böse auch immer eine Grundlage braucht, um existieren zu können und dass die Suche nach den Quellen des Bösen viel wichtiger ist, als die Suche nach dem Bösen selbst." Warum darüber hinaus Fahri Yardim seine Optik in der Serie als "Lionel Richie meets Rudi Völler" und seine Schauspiel-Partnerin Henriette Confurius als Lionel Messi des Teams beschreibt, das erklärt das ausführliche Interview hier. Was Henriette Confurius bei einer ihrer Lieblingsszenen der Serie passiert ist und wie ihre erste Begegnung mit Fahri Yardim war, erzählt die Schauspielerin ebenfalls im ausführlichen Interview gleich hier. Zu den exklusiven Radio-Interviews mit Henriette Confurius und Fahri Yardim geht es hier.

Die Thriller-Serie "Die Quellen des Bösen" basiert auf der Buchvorlage "Blütengrab" von Ada Fink, das als Hörbuch auf RTL+ abrufbar ist.

Hintergrund:

Die neue, sechsteilige RTL+ Thriller-Serie "Die Quellen des Bösen", die am 1. Oktober Premiere auf dem Filmfest Hamburg gefeiert hat, wurde von Wüste Medien GmbH im Auftrag von RTL+ produziert. Headautorin ist Catharina Junk ("Mittagsstunde"). Als zweite Autorin zählt Elke Schuch zum Team. Regisseur ist Stephan Rick ("Auf der dunklen Seite des Mondes"). Henner Besuch ("The Billion Dollar Code") führt die Kamera. Als Produzent ist Björn Vosgerau verantwortlich, als Producer Daniel Hartmann. Executive Producer Nico Grein und Redakteurin Evelin Haible übernehmen die Verantwortung seitens RTL+ unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL. Gefördert wird die Produktion durch die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, MV Filmförderung, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), den German Motion Picture Fund (GMPF/BKM) sowie durch VG Rundfunk aus Österreich.

