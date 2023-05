Novus Dahle GmbH

Bis ins Detail neu durchdacht: Leistungsstarke Tacker-Serie von Novus Tools

Ein weiterer Medieninhalt

Lingen (ots)

Produkteinführung mit großem Erfolg auf der BAU 2023

Zielgruppe sind Profis und ambitionierte Heimanwender

Akku- und Elektrotacker mit modernstem Aufbau und zahlreichem Mehrwert

Hauptnutzen: Ergonomie, Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit

Schnelles und sicheres Befestigen von Materialien gelingt jetzt noch besser: Novus Dahle, Spezialist für Befestigungs- und Bürotechnik, hat auf der Münchner Messe BAU 2023 erfolgreich sein neues Sortiment an professionellen Akku-, Elektro- und Handtackern vorgestellt. Interessierte Handwerker und Heimanwender konnten die Geräte ausgiebig testen und zeigten sich von der Leistungsfähigkeit und Detailfreude begeistert. Die neuen Novus Tools bieten ein komplett überarbeitetes Design, starke und langlebige Technik sowie zahlreiche hilfreiche Features. Besonders die Akkutacker mit ihren Spitzenleistungen bei Geschwindigkeit und Ergonomie hatten es dem Messepublikum angetan.

"Unser Ziel war und ist es, die besten und effizientesten Geräte auf dem Markt zu bauen. Die neuen Tacker sind konsequent auf die Bedürfnisse von Handwerker-Profis und ambitionierten Heimanwendern zugeschnitten", erklärt Frank Indenkämpen, Geschäftsführer von Novus Dahle. "Gemeinsam mit Profis im Handwerk haben wir unzählige Tests durchgeführt, die zudem wissenschaftlich begleitet wurden. Diese Feedbacks und Erkenntnisse haben wir in die Entwicklung einfließen lassen."

Die Geräte von Novus Tools zeichnet nicht nur aus, dass sie sehr gut in der Hand liegen, optimal austariert sind und damit ein angenehmes Arbeiten über den ganzen Tag hinweg ermöglichen. Die Gehäuse wurden neu entwickelt und mit einem ergonomischen Griffdesign versehen, mit dem sich viele Stunden ohne Schwielen an den Händen arbeiten lässt. Das nutlose Design enthält keine Schattenfugen, wo sich Dreck ansammeln könnte - dies macht das Arbeiten mit den Geräten noch angenehmer.

Die neue Gehäusefarbe Türkisblau steigert die Wiederauffindbarkeit auf Baustellen, wobei wichtige Funktionstasten weiterhin auffallend rot sind. Eine stylische Designlinie an der Seite zeigt die genaue Stelle an, an der die Tackerklammer auf Material trifft. Zudem besitzt jedes Gerät eine klare farbliche Übersicht, welche Klammern genutzt werden sollten. Diese Farbeinteilung macht die Zubehörwahl etwa im Baumarkt sehr leicht.

Weitere Highlights sind folgende: Je nach Gerät kann die Schlagkraft eingestellt werden sowie die Tiefe, mit der die Klammern in das Material eindringen. Eine Sicherung sorgt dafür, dass erst dann getackert werden kann, wenn das Gerät richtig aufgesetzt ist. Die Unterlademechanik sorgt dafür, dass erst nach dem Umdrehen die Klammern eingelegt werden können - in normaler Haltung bleibt das Klammerfach geschlossen, damit die Klammern nicht herausfallen. Schon bewährt hat sich der Distanzanschlag, mit dessen Hilfe man immer genau parallel zum jeweiligen Untergrund tackern kann.

Klarer Favorit bei den Besuchern des Messestands auf der Baumesse in München sowie bei den Kunden von Novus Dahle ist der neue Akkutacker: "Die Serienschuss-Funktion ist mit bis zu vier Tackervorgängen pro Sekunde so leistungsfähig, dass man wohl von den schnellsten Tackern auf dem Markt sprechen kann", erklärt Vertriebsleiter Tim Geber.

Zudem könne der Tacker zur Befestigung von Folie, etwa auf oder unter dem Dach, den Hammertacker ersetzen. "Zwei große Vorteile machen den Akkutacker zum Publikumsliebling: Er arbeitet so sauber, auch durch die Tiefeneinstellung, dass die Folie nicht beschädigt wird. Man muss also die Klammern nicht abkleben und spart somit das Dichtband und natürlich Arbeitszeit."

Der zweite Vorteil: Der Akkutacker könne den Drucklufttacker ersetzen. Diese Tacker sind zwar immer noch etwas schneller, aber: "Die Einrichtung inklusive Luftschlauch und Kompressor dauert länger und das Gerät ist energieaufwendiger", stellt Tim Geber fest. Für den Tacker brauche es dagegen nur das Gerät mit Akku und eventuell noch das Ladegerät.

Mit den neuen Akku-, Elektro- und Handtackern führt das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Lingen auch seine Bemühungen um maximale Nachhaltigkeit fort. "Novus Dahle steht schon immer für hohe Langlebigkeit, aber durch die komplette Überarbeitung aller Teile konnten wir sie nochmals steigern", verspricht Joachim Fickers, Leiter des Produktmanagements. Man habe auch großen Wert auf kunststofffreie Verpackungen gelegt. Zudem sei es nicht sinnvoll gewesen, ein eigenes Akkusystem herzustellen. "Wir haben uns an das CAS-System von Metabo angeschlossen, weil es für echte Profiqualität steht und man einen Akku für die verschiedensten Geräte verwenden kann."

Langlebigkeit bedeute noch einen weiteren Aspekt, erklärt Tim Geber: "Sollte wirklich mal ein Problem auftauchen, können wir in Deutschland einen eigenen Reparaturservice anbieten, im Ausland zusammen mit unseren Partnern. Das gewährleistet der eine oder andere Mitbewerber nicht. Gerade im Hinblick auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sehen wir uns definitiv weiter vorne."

Selbstverständlich sei es nicht nachhaltig, einen funktionierenden Tacker wegzuwerfen, macht Geschäftsführer Frank Indenkämpen deutlich. "Aber wenn ich Wert lege auf innovative Features, die mir die Arbeit erleichtern und angenehmer machen, wird sich ein Umstieg absolut lohnen." Man habe es gerade auf der BAU 2023 in München gesehen: "Menschen, die unsere neuen Novus Tools testen, vergleichen mit dem Wettbewerb und sind sofort dermaßen begeistert, dass sie unbedingt wechseln wollen."

Tacker zählen zu den beliebtesten Geräten bei Bauprojekten aller Art, weil sie im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungsmethoden Zeit und Kosten sparen sowie eine Vielzahl an sicheren und stabilen Verbindungen ermöglichen. Sie sind einfach zu bedienen, erfordern meist nur eine Hand und sind dadurch sehr praktisch für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten und zu Hause.

Original-Content von: Novus Dahle GmbH, übermittelt durch news aktuell