Erste Filmprojekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erhalten Förderung aus neuem FOKUS-Programm von MDR und MDM

Das im August gestartete gemeinsame Filmförderprogramm FOKUS von MDR und MDM hat erste Entscheidungen getroffen: vier regionale Produktionen aus Weimar, Magdeburg, Leipzig und Dresden werden mit rund einer Million Euro unterstützt. MDM und Mitteldeutscher Rundfunk finanzieren das Programm FOKUS paritätisch, um den Filmnachwuchs in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu fördern.

MDR-Intendant Ralf Ludwig:

„Ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsame Idee von MDR und Mitteldeutscher Medienförderung nun erste Früchte trägt. FOKUS ermöglicht Projekte, die sich auf originelle, qualitativ hochwertige Weise Geschichten aus der Region widmen. Mit dieser Initiative stärken wir die junge Kreativwirtschaft in unserem Sendegebiet. Die vier nun ausgewählten Produktionen stehen für den Ideenreichtum und die Vielfalt des Metiers, und ich bin sehr gespannt auf die filmischen Umsetzungen.“

MDM-Geschäftsführer André Naumann:

„Das FOKUS-Programm ist eine wunderbare Ergänzung unserer zahlreichen Aktivitäten im Nachwuchsbereich. Wir können damit ansässige Produktionsfirmen und Kreative gleichermaßen noch umfassender unterstützen und spannende neue Filme made in Mitteldeutschland auf den Weg bringen. Mit dem MDR haben wir dafür einen starken Partner an unserer Seite.“

Im Rahmen des neuen FOKUS-Programms von MDM und MDR, dessen Finanzierung paritätisch von beiden Partnern getragen wird, entstehen die folgenden vier Projekte:

Die Neue Bioskop Film Leipzig GmbH produziert mit der ebenfalls in Leipzig ansässigen 2Könige Film GmbH die Tragikomödie „Der große Zusammenbruch“. Regisseur Tilman König („König hört auf“) erzählt darin vom Lebenskünstler und Wendeverlierer André, der sich in Leipzig mit kleinen Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Als seine pubertierende Tochter für drei Wochen bei ihm unterkommen muss, finden die beiden zunächst keinen Draht zueinander. Alles ändert sich, als André auf einer Konferenz von Verschwörungstheoretikern landet: Der dort herbeigeredete Weltuntergang bietet Vater und Tochter die Chance auf einen Neuanfang. Die Neue Bioskop Film Leipzig GmbH erhält 621.000 Euro Produktionsförderung.

Mona Keil realisiert mit dem Stop-Motion-Kurzfilm „Kitzel“, für den sie 2024 den Pitching-Preis beim MDM Nachwuchstag KONTAKT erhielt, eine spielerische Untersuchung des schmalen Grats zwischen Einvernehmen und Übergriffigkeit: Zwei affenähnliche Wesen liebkosen und kitzeln sich gegenseitig. Doch was als harmloses Spiel beginnt, lässt am Ende beide mit dem Gefühl zurück, zu weit gegangen zu sein. Das Studio Animauz Weber & Walde GbR aus Dresden erhält eine Produktionsförderung in Höhe von 186.300 Euro.

In ihrem autobiografisch inspirierten 30-minütigen Kurzfilm „Karo Dame, Herz König“, mit dem sie 2022 den Pitching-Preis beim MDM Nachwuchstag KONTAKT gewann, widmet sich Susann Frömmer dem Leben und Wandel einer Patchworkfamilie. Als ihr Vater Ralf unheilbar an Krebs erkrankt, hilft der jungen Svenja ausgerechnet eine scheinbar banale Familientradition dabei, sich mit dem drohenden Verlust auseinanderzusetzen: Rommé spielen. Das Projekt der Magdeburger Blue Monticola Film GmbH wird mit 82.800 Euro gefördert.

Franka Sachse lässt mit „Dog and Tree“ einen animierten Kurzfilm für die ganze Familie entstehen. Er handelt von der Freundschaft zwischen einer Hundedame und einem alten Baum, die vom Ende bis zum Anfang erzählt wird. Wie schon bei Sachses früherem Film „Saka sy Vorona – Katze und Vogel“ kommt bei „Dog and Tree“ die Technik des Legetricks zum Einsatz. Paper Plane Animation GbR aus Weimar erhalten 68.310 Euro Produktionsförderung.

Die Anzahl der Produktionen, die im Rahmen von FOKUS gefördert werden können, ist flexibel. Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme – auch in der Form des Kurzfilms – werden ebenso unterstützt wie Hybridformen oder Miniserien. Die Beantragung und die Herstellung müssen durch in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen ansässige Produktionsfirmen erfolgen. Außerdem soll der beteiligte Stab seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt größtenteils in Mitteldeutschland haben. Darüber hinaus sollen die Gewerke Produktion und/oder Regie in die Kategorie Nachwuchs fallen. Die gemeinschaftlich finanzierten Produktionen können anschließend linear und non-linear ausgewertet werden. Liegt eine besondere Kinoeignung und ein konkretes Verleihinteresse vor, ist auch eine zeitnahe Kinoauswertung möglich.

