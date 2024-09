PAYBACK GmbH

PAYBACK Superfans und Punkte-Millionäre: So sammelt Deutschland

Bild-Infos

Download

München (ots)

PAYBACK ist ein wichtiger und regelmäßiger Einkaufsbegleiter im Alltag der Deutschen: 31 Millionen Kundinnen und Kunden - fast jede und jeder Zweite über 16 Jahren - nutzen das Bonusprogramm bei mehr als 700 Partnern wie Amazon, Aral, C&A, dm-drogerie markt, Alnatura, OTTO und Decathlon. Im Durchschnitt sammeln Kunden bei fünf Partnern pro Jahr - in 2025 haben sie die Möglichkeit, sich on top auch bei EDEKA, Netto und der Sparkassen Finanzgruppe mit PAYBACK Punkten zu belohnen! Die erstaunlich großen regionalen Unterschiede, wie und wo in Deutschland welche PAYBACK Services genutzt werden, zeigt der aktuelle PAYBACK Sammelatlas:

Berlin ist auch die Hauptstadt der PAYBACK Punkte-Millionäre

Seit dem Start von PAYBACK im März 2000 haben es schon viele Kunden zum Punkte-Millionär geschafft. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben fast 400 Nutzerinnen und Nutzer jeweils mehr als 1 Million PAYBACK Punkte gesammelt, das entspricht 10.000 Euro! Die meisten Punkte-Millionäre gibt es in Berlin. Die höchste Dichte an Punkte-Millionären im Verhältnis zur Einwohnerzahl hingegen hat die nur rund 11.500 Einwohner zählende Gemeinde Grünwald im Landkreis München.

Hamburg und Schwanewede sind sehr online

PAYBACK bietet die Möglichkeit, in vielen verschiedenen Bereichen auch online zu shoppen und zu punkten. Den Start ihres Einkaufs über die PAYBACK.de haben Kunden aus Schwanewede in Niedersachsen perfektioniert. Sie haben mit über 60 Prozent die höchste Rate beim Punktesammeln per Online-Shopping. Aber auch die Hamburger sind eifrige Online-Shopper: Sie sammeln mit Einkäufen im Wert von 264 Euro pro Kunde und Jahr PAYBACK Punkte.

Elmshorn ist enorm mobil

Mächtige 12,5 Millionen PAYBACK App Nutzerinnen und Nutzer sammeln Punkte mit der PAYBACK App. Am mobilsten in Deutschland ist Elmshorn in Schleswig-Holstein: Mehr als die Hälfte der Elmshorner sammeln ihre PAYBACK Punkte per PAYBACK App! Sie ist auch besonders praktisch, denn mit dem Smartphone ist das gesamte PAYBACK Programm, und damit das Punktesammeln, Punkteeinlösen, Coupons aktivieren, mobile Bezahlen und vieles mehr immer dabei.

Cloppenburg ist Coupon-König

Die Möglichkeit, PAYBACK Punkte beim Einkaufen per Coupons zu vervielfachen, nutzen sehr viele Kunden - besonders Coupon-begeistert zeigt sich jedoch Cloppenburg: Hier werden 78 Prozent der Punkte als Coupon-Punkte gesammelt. Für das Punkteeinlösen bietet PAYBACK viele verschiedene Möglichkeiten, vom direkten Abzug des Punktewertes an der Kasse über eine Einlösung im PAYBACK Prämienshop bis hin zur Spende für den guten Zweck. Absolute Prämienmeister sind übrigens die Einwohner von St. Katharinen, einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz.

Die echten PAYBACK Pioniere leben in Brandenburg

Die meisten PAYBACK Kundinnen und Kunden der ersten Stunde kommen aus dem kleinen Ort Rangsdorf in Brandenburg. Hier gibt es 900 "Pioniere", und das bei nur rund 11.000 Einwohnern. Sie haben sich schon im Jahr 2000 zum PAYBACK Programm angemeldet. Die größte Alltagspräsenz hat das Programm in Recklinghausen: 59 Prozent der Haushalte nutzen hier das Multipartner-Bonusprogramm.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 12,5 Millionen Usern verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell