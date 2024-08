PAYBACK GmbH

50-mal pro Sekunde: So häufig kommt PAYBACK in Deutschland zum Einsatz

Das Loyalty-Programm ist auf dem Weg zum besten PAYBACK aller Zeiten

München (ots)

PAYBACK ist aus dem Alltag der Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland nicht mehr wegzudenken: Ganze 50-mal pro Sekunde kommt das beliebteste deutsche Bonusprogramm hierzulande im Durchschnitt zum Einsatz, acht Mal pro Sekunde werden Coupons bei Partnerunternehmen eingelöst. Die ersten Monate des Geschäftsjahres 2024 sind für PAYBACK besonders erfolgreich verlaufen: Das Multipartner-Bonusprogramm zählt aktuell so viele aktive Kundinnen und Kunden wie noch nie, die sich bei so vielen Partnern wie noch nie - aktuell sind es über 700 Unternehmen - beim Einkaufen mit Punkten belohnen. Und die mehrfach ausgezeichnete PAYBACK App nutzen bereits 12 Millionen User.

"Punktesammeln zahlt sich aus: Seit dem Start von PAYBACK wurden 630 Milliarden PAYBACK Punkte mit einem monetären Gegenwert von 6,3 Milliarden Euro gesammelt. Besonders bemerkenswert ist, dass 94 Prozent dieser Punkte von den Kundinnen und Kunden auch wieder eingelöst werden. Mit all diesen Zahlen sind wir mit PAYBACK auf dem Weg zum 'besten PAYBACK aller Zeiten'", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger.

Genau dies ist auch das Motto für das Jubiläumsjahr - denn 2025 wird PAYBACK 25 Jahre. Pünktlich zum Geburtstag kommen der EDEKA-Verbund mit EDEKA, Netto und Marktkauf sowie die Sparkasse neu zu PAYBACK. Damit können Kunden noch viel mehr Punkte sammeln und sparen als bisher, und PAYBACK gewinnt auf einen Schlag noch viel mehr an Reichweite. "Wir sind voller Vorfreude auf die neuen Partner - und danken gleichzeitig unseren langjährigen Partnern wie dm-drogerie markt, Alnatura, PHOENIX, Thalia und gesund.de für ihr Vertrauen, das sie uns durch ihre jüngsten Vertragsverlängerungen erneut beweisen", so Brugger.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird bereits von 12 Millionen Usern verwendet und ist mehrfach für ihren Nutzen und den einfachen und sicheren Gebrauch im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".

