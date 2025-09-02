PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

Putins Griff nach Afrika: "auslandsjournal"-Doku im ZDF

Mainz (ots)

Die Sahelzone hat sich zu einem geopolitischen Brennpunkt entwickelt. Während der Westen an Einfluss verliert, rückt Russland mit Söldnern, Waffen und Propaganda vor. Der Film "auslandsjournal – die doku: Putins Griff nach Afrika" beleuchtet die Hintergründe dieser Entwicklung und zeigt, welche Auswirkungen sie auf die Menschen vor Ort hat – ab Mittwoch, 3. September 2025, 10.00 Uhr, im ZDF zu streamen und um 0.45 Uhr im linearen ZDF zu sehen. Zuvor steht dort ab 22.15 Uhr das "auslandsjournal" mit Moderatorin Shakuntala Banerjee und diesen Themen auf dem ZDF-Programm: Amerikas Happy Housewives – Kinder, Küche, Klickzahlen; Iran nach dem Bombenhagel – Dürre, Durst und Depressionen; Das Erbe des Krieges – Libanons schwieriger Neuanfang; Chinas altes Tee-Paradies – Zwischen Tradition und TikTok.

Die Sahelzone, einst Ort blühender Kultur, ist heute geprägt von Terror und Machtkämpfen. Der Film "Putins Griff nach Afrika" ist eine investigativ-dokumentarische Reise, die unter lebensgefährlichen Bedingungen entstanden ist. Die Dokumentation von Sira Thierij gibt Einblicke in eine Region, deren Länder mit ihren Rohstoffen zu globalen Schachfiguren geworden sind. In Mali, Burkina Faso und Niger haben Militärs gewählte Regierungen gestürzt. Die europäischen Länder wurde zum Abzug ihrer Soldaten gezwungen. Jetzt füllt Russland das entstandene Vakuum mit Waffen, Beratern und Propaganda aus. Der Kreml baut seine Einflusszonen aus.

Die Sahelzone eine der ärmsten und jüngsten Regionen

Die Sahelzone ist eine der ärmsten und jüngsten Regionen der Welt. Die Menschen leiden unter Terror, Klimawandel, Hunger und Perspektivlosigkeit. Russland verspricht den neuen Machthabern Souveränität und gibt ihnen Rückendeckung durch Rohstoffdeals und Waffenlieferungen.

Exklusive Einblicke in eine Welt der Repression

Die Dokumentation, eine Koproduktion von ZDF und ARTE, führt in Länder, in denen Journalismus kaum noch möglich ist, und bietet exklusive Einblicke in eine Welt der Einschüchterung, der Repression und des geopolitischen Wettlaufs. ARTE sendet eine 53-minütige Fassung am 2. September 2025, um 22.40 Uhr.

Bei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter  hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

