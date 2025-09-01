ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 40/25

Samstag, 27.09. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 „Terra X: Ein perfekter Planet – Wetter“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 28.09. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im Pazifik Deutschland 2018 „Terra X: Faszination Wasser – Seen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 29.09. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Kosmische Zwillinge USA 2019 „Leschs Kosmos: Die Erde, die unsere Welt rettet - Landwirtschaft neu denken“ entfällt „Die Spur: Job-Scamming - Abgezockt bei Arbeitssuche“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 30.09. Bitte Programmänderung beachten: „Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 01.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 „Terra X: Ein Tag im Mittelalter“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

