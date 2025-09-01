PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung Woche 40/25

Mainz (ots)

Samstag, 27.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.30	 Die Entstehung der Erde
	 Death Valley
	 USA 2009

	„Terra X: Ein perfekter Planet – Wetter“ entfällt

                                                                                 (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 28.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.45	 Manganknollen vom Meeresgrund - Goldrausch im Pazifik
	 Deutschland 2018

	„Terra X: Faszination Wasser – Seen“ entfällt

                                                                                     (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 29.09. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
	 Kosmische Zwillinge
	 USA 2019

	„Leschs Kosmos: Die Erde, die unsere Welt rettet - Landwirtschaft 	neu denken“ entfällt                                                          	„Die Spur: Job-Scamming - Abgezockt bei Arbeitssuche“ um 7.00 Uhr 	entfällt

                                                                                    (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 30.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	„Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit“ um 7.00 Uhr 	entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 01.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 ZDF-History
	 Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen
	 Deutschland 2017

	„Terra X: Ein Tag im Mittelalter“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

