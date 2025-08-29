ZDF

ZDF zeigt Dokumentarfilm über die Eltern eines Serienmörders

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der Dokumentarfilm "Jenseits von Schuld" (2024) von Katharina Köster und Katrin Nemec erzählt die Geschichte eines Elternpaares, dessen Sohn zum Mörder wurde: Niels Högel, verurteilt in 85 Fällen. Können die Eltern ihren Sohn noch lieben, trotz dieser unverzeihlichen Schuld? Wie gelingt es ihnen, ihr Leben als Paar und Familie weiterzuführen? Zu sehen ist der prämierte Dokumentarfilm in der Reihe ZDF/Das kleine Fernsehspiel im ZDF-Streaming ab Mittwoch, 17. September 2025, 10 Uhr, bis Dienstag, 17. Dezember 2026, sowie am Montag, 22. September 2025, 23.55 Uhr im ZDF.

Ulla und Didi Högel haben sich bemüht, ihren Sohn mit Liebe und Vernunft zu erziehen. Nichts in seiner Kindheit und ihrem Familienleben deutete darauf hin, dass er eines Tages zu einem Serienmörder werden würde. Niels Högel hat als Krankenpfleger vermutlich mehr als hundert Menschen umgebracht, verurteilt wurde er für 85 Morde. Ein in der deutschen Kriminalgeschichte beispielloser Fall.

Von einem auf den anderen Tag ist die Schuld ihres Sohnes über Ulla und Didi Högel hereingebrochen und hat ihr Leben seither unweigerlich mit seinen Taten verknüpft. Auch nach Jahren rotieren immer wieder dieselben Fragen in ihren Köpfen, denn keine Antwort reicht aus, um Ruhe zu finden. Die Ereignisse während der Dreharbeiten lassen ebenfalls keine Verdrängung zu: Es gibt einen neuen Prozess, der sich diesmal gegen mögliche Mitwisser richtet. Wieder ist alles in den Nachrichten, wieder in den Zeitungen, ganze TV-Serien werden über ihren Sohn gemacht. Immer wieder werden auch Details aus dem Leben der Eltern publik, als hätten sie jedes Recht auf Privatsphäre verwirkt. Der Film entstand über einen Zeitraum von sechs Jahren und zeigt die Perspektive der Eltern, nicht den Täter. Denn auch sie sind durch seine Verbrechen zu Opfern geworden.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

Die Regisseurinnen des Films "Jenseits von Schuld", Katharina Köster und Katrin Nemec, sind am Donnerstag, 18. September 2025zu Gast im ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne" und am Montag, 22. September 2025 im ZDF-Mittagsmagazin "mima".

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, tripkovic.m@zdf.deund pressedesk@zdf.de Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Sie finden den Dokumentarfilm " Jenseits von Schuld" bereits jetzt zur Vorabansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals (nach Log-in). Die Pressemappe finden Sie hier.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell